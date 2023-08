Infantino spreekt van beste WK voor vrouwen ooit: 'De FIFA had weer gelijk'

Zowel financieel als sportief is het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland een groot succes, zo oordeelt FIFA-baas Gianni Infantino. "Dit was het beste en grootste WK ooit in het vrouwenvoetbal", zei de Zwitser, twee dagen voor de finale tussen Spanje en Engeland.

Het WK heeft ruim 570 miljoen dollar (523 miljoen euro) opgebracht. Daarmee speelt de FIFA ongeveer quitte. "Vooraf hoorden we de criticasters", zei Infantino in een voor hem inmiddels typerende, strijdlustige speech. "Die 570 miljoen zouden we nooit terugverdienen, we zouden het toernooi moeten subsidiëren."

"Nou, als dat nodig was geweest, dan hadden we die subsidie graag gegeven. Maar toevallig hebben we quitte gespeeld. We hebben geen geld verloren en hebben het op één na grootste sportevenement ter wereld georganiseerd", zei de trotse FIFA-baas.

Geen monsterzeges

Voor het eerst deden er niet 24 maar 32 landen deel aan het WK. "Ik herinner me nog goed dat er kritiek was op dat besluit", zei de FIFA-voorzitter. "Het was natuurlijk de gebruikelijke kritiek. Dat er uitslagen van 15-0 zouden komen, omdat het niveauverschil te groot zou zijn. Het zou slechte reclame zijn voor het vrouwenvoetbal."