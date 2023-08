Opnieuw medewerker vrouwengevangenis Ter Peel weg na relatie met gedetineerde

Opnieuw moet een medewerker van vrouwengevangenis Ter Peel vertrekken vanwege een relatie met een gedetineerde, meldt dagblad De Limburger. De relatie met de gevangene kwam deze week aan het licht, waarna het contract van de vrouw is beëindigd.

Het is de derde keer dit jaar dat de gevangenis in Evertsoord, in het noorden van de provincie Limburg, een medewerker weg moet vanwege een relatie met een gevangene.

Vorige week werd bekend dat in juni een mannelijke cipier van de vrouwengevangenis Ter Peel werd ontslagen, omdat hij seks had met een gedetineerde. In februari werd een andere medewerker, ook een man, ontslagen vanwege een relatie met een gevangene.

Machtsmisbruik

Er is sprake van een structureel probleem, zei oud-PvdA-minister Lilianne Ploumen vorige week tegen de NOS, naar aanleiding van de in juni ontslagen cipier. Ploumen is nu werkzaam voor het Bureau Clara Wichmann, dat onder meer opkomt voor de rechten van vrouwelijke gedetineerden.

"We horen vaak dat vrouwelijke gedetineerden te maken krijgen met machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag. Vervolgens is het vaak niet mogelijk om anoniem en veilig een klacht in te dienen."

Rapport Nieuwersluis

Eerder dit jaar publiceerde de Inspectie Justitie en Veiligheid een rapport over seksuele misstanden in de vrouwengevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis. De directie van de gevangenis heeft vervolgens aangifte gedaan van mogelijk wangedrag door personeel.

Naar aanleiding van dat rapport heeft minister Weerwind voor Rechtsbescherming maatregelen aangekondigd om grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenissen tegen te gaan. Alle gevangenissen moeten een 'aandachtsfunctionaris' voor grensoverschrijdend gedrag aanstellen en trainingen voor cipiers organiseren waarin de omgangsregels met vrouwelijke gedetineerden worden uitgelegd.