'Ze weten nu allemaal in het ziekenhuis wie de mensen van de schoonmaak zijn'

In de serie Doorwerkers publiceren we dagelijks de ervaringen van mensen in vitale beroepen. De serie heette eerder In de frontlinie. We volgden toen alleen medisch personeel, nu delen ook mensen met andere vitale beroepen hun verhaal. De tekst komt tot stand na een interview met een NOS-redacteur. Vandaag Angelina Lourensen (25), schoonmaker namens Hago Zorg in het Radboudumc.

"Er is meer waardering. Iedereen in het ziekenhuis weet in een keer wie de mensen van de schoonmaak zijn. Voorheen was dit ook wel zo, maar nu komen alle vragen meteen bij mij, omdat ik vrijwel alles weet van de schoonmaakprotocollen.

De samenwerking met het ziekenhuispersoneel is sterker geworden. Ik heb het gevoel dat we er meer bij horen. Ook de cadeaus die in het begin kwamen voor zorgmedewerkers zoals de taart en chocolade. Het werd gedeeld met ons.

De allereerste melding van een coronabesmetting in het Radboudumc kwam binnen tijdens mijn dienst. Toen was er nog zoveel onduidelijk over het virus zelf. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen wel even heb gedacht: dit wil ik niet. Het is niet zomaar iets. Maar ik kon al mijn vragen meteen bij het ziekenhuis neerleggen.

Wat me over de streep heeft getrokken om tóch te gaan schoonmaken, is plichtsbesef denk ik. Je moet, of je wilt of niet. Ik wil dat alles doordraait, want zonder schoonmaak loopt het ziekenhuis vast.

Er zullen wel meer mensen zijn die in zo'n situatie even twijfelen. Ik heb er veel over gepraat met mijn naaste collega's, dat helpt. Zij zitten in hetzelfde schuitje. Wat in emotioneel opzicht scheelt, is dat we geen patiënten zien. We zien alleen de kale ruimte waarin de patiënt komt te liggen.

De situatie is nu na weken trouwens wel veranderd: de onzekerheid is weg en oefening baart kunst. We werken heel nauwkeurig volgens protocollen, de werkwijze staat stap voor stap beschreven. Hangt er een bepaalde kleur kaart aan de buitenkant van de besmette ruimte? Dan weten wij precies wat we moeten doen. Het specialistische team komt dan schoonmaken in een schort, met mondmasker, haarnetje, spatmasker en handschoenen aan. En we werken bijvoorbeeld alleen met wergwerpdoeken.

Al met al is het wel veel drukker, vooral omdat we steeds 'aan' staan. Er is een calamiteitentelefoon, dus je kunt ook na je dienst gebeld worden. Ik ben inderdaad al een paar keer opgepiept: dan spring ik in de auto en sta ik tien minuten later weer te poetsen.

Ik ben me heel bewust van mijn werk: als ik niet goed schoonmaak dan hebben andere collega's of patiënten een probleem. Niet iedereen kan dit doen, je moet echt een perfectionist zijn."