Vernieuwd en 'niet fit' NEC wil zich herpakken na wanprestatie: 'Vanavond opstaan'

Negen punten uit de eerste drie eredivisiewedstrijden. Dat was een week geleden nog een realistisch richtpunt voor NEC. Met wedstrijden tegen Excelsior, Heracles Almelo en RKC Waalwijk voor de boeg was de hoop op de volle mep gerechtvaardigd. Het liep anders. Excelsior bleek in De Goffert een bananenschil waarover uitgegleden werd (3-4). Door deze nederlaag is de druk op NEC-trainer Rogier Meijer al na één duel voelbaar. Fitheid van de spelers Meerdere Nijmeegse fans vrezen dat de slechte lijn van het eind van vorig seizoen, waarin er in de laatste acht wedstrijden alleen van degradant FC Groningen gewonnen werd, wordt doorgezet. Ook ontstond er na de wedstrijd tegen Excelsior discussie over de fitheid van de NEC'ers. Meerdere spelers zaten met kramp op de grond. Meijer zei bij de laatste training voor de uitwedstrijd tegen Heracles van vanavond (20.00 uur) dat hij het "logisch" vindt dat bepaalde spelers nog geen hele wedstrijden kunnen spelen. "We hebben een selectie met een verhaal."

De trainer wijst op het vertrek vijftien spelers, onder wie de sterkhouders Oussama Tannane, Souffian El Karouani en Ivan Márquez, en de komst van negen nieuwelingen. "Daarvan komt er een aantal uit het buitenland. Die moeten wennen aan Nederland en de manier van spelen." De 41-jarige coach heeft ook een uitleg bij de vroegtijdige wissels van de aanwinsten Mees Hoedemakers (SC Cambuur) en Sontje Hansen (Ajax). "Mees heeft vier weken van de voorbereiding gemist en Sontje heeft de laatste tijd weinig gespeeld. Ze kunnen nog niet langer spelen." 'Erg slecht' Meijer vraagt om geduld. Zo ook algemeen directeur Wilco van Schaik. "Wij hebben ingecalculeerd dat de eerste zes tot acht wedstrijden moeilijk zullen worden met zoveel nieuwe en jonge spelers. Dat riepen we voor de wedstrijd tegen Excelsior ook al en nu valt iedereen daarover." Van Schaik geeft wel toe dat het tegen Excelsior "erg slecht" was. Meijer is deze mening ook toebedeeld. Hij wijt het niet aan de al dan niet gebrekkige fitheid, maar aan het vele balverlies dat zijn ploeg leed. Hoewel de trainer aan de rand van het trainingsveld - waar ook veel vakantievierende kinderen staan - op sommige vragen wat geagiteerd reageert, zegt hij niet bezig te zijn met het feit dat er nu al aan zijn stoelpoten wordt gezaagd.

Sontje Hansen scoorde wel bij zijn debuut voor NEC - Pro shots

Lasse Schöne, die samen met Jasper Cillessen en de deze zomer teruggekeerde Bram Nuytinck tot de routiniers van de selectie behoort, noemt het verhaal over de fitheid onzin. "We zijn nu fitter dan in dezelfde periode vorig seizoen. We speelden tegen onszelf. Je loopt dan continu achter de feiten aan, dus dan raakt de tank sneller leeg." De 37-jarige middenvelder zegt ook niets te kunnen met de verhalen over het gebrek aan weerstand dat NEC heeft gehad in de voorbereiding. De Nijmegenaren wonnen alle vijf de oefenwedstrijden tegen relatief makkelijke tegenstanders. Volgens de Deen is het lastig om te zeggen wat wijsheid is. "Je kan ook tegen hele goede tegenstanders spelen en dan verliezen, waardoor je met een slecht gevoel aan het seizoen begint."

Lasse Schöne met een gehavend gezicht tegen Excelsior - Pro shots

De middenvelder vindt dat mensen niet moeten vergeten waar NEC vandaan komt. Hij doelt op de promotie van twee jaar geleden onder Meijer en de twee seizoenen waarin NEC zich eenvoudig heeft weten te handhaven. Schöne en Meijer weten echter ook dat de achterban en het bestuur van NEC op termijn meer willen. Meedoen om een Europees ticket, dus een plek in de topacht, is de uitgesproken ambitie voor dit seizoen. Versterkingen nodig Het duo erkent dat er spelers bij moeten. Schöne: "We hebben niet de breedste selectie. Kwaliteit is altijd welkom." Daar sluit Meijer zich bij aan. "Zeker voorin zijn we niet het breedst bezet. Er zal nog wel wat komen." De eerste aanwinst is de 19-jarige Japanner Kodai Sano. De aanvallend ingestelde speler werd op donderdag na de training gepresenteerd en komt over van Fagiano Okayama. Ook de clubloze spits Bas Dost wordt in verband gebracht met NEC. Meijer en ook Schöne gaan niet in op namen. "Dat is niet aan mij", zegt de middenvelder die er in 2008/2009 bij was toen NEC voor het laatst Europees voetbal speelde. Tegen Heracles zal NEC het nog moeten doen met dezelfde selectie die ook tegen Excelsior in actie kwam. Meijer probeert uit te stralen dat hij er vertrouwen in heeft. "We zijn zondag gevallen en moeten vrijdag opstaan."