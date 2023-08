Bij EK hockey tellen vooral olympische ambities Oranje: 'Parijs ons hoofddoel'

De Nederlandse hockeyploegen zijn niet bang om de doelen uit te spreken voor het EK dat vandaag in het Duitse Mönchengladbach van start gaat. "Wij zijn titelfavoriet", zegt Paul van Ass, bondscoach van de vrouwen. De mannen staan te popelen. "Het is tijd om eraan te beginnen", zegt coach Jeroen Delmee. In Mönchengladbach wordt niet alleen gestreden om Europese titels, maar ook om olympische kwalificatie. De kampioenen plaatsen zich automatisch voor Parijs en hoeven daardoor geen kwalificatietoernooi meer te spelen om volgende zomer naar de Spelen te gaan. Doel is duidelijk Een van de kwalificatietoernooien van de mannen wordt in Pakistan gespeeld. Delmee wil dat soort tripjes het liefst uit de agenda houden. "We willen onze eigen route naar de Spelen uitstippelen en de winter niet laten bepalen door een OKT (olympisch kwalificatietoernooi, red)." Kortom, het doel voor Oranje is duidelijk: "Europees kampioen worden. En dat ticket maar vast binnen hebben", zegt Delmee.

EK hockey bij de NOS De EK hockey (mannen en vrouwen) zijn tot en met 27 augustus in het Duitse Mönchengladbach. Alle wedstrijden van Nederland zijn live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Op televisie worden enkele wedstrijden live uitgezonden en zijn er samenvattingen te zien. Zaterdag komt Oranje al volop aan bod. De vrouwen spelen om 13.15 uur tegen Spanje, de mannen om 15.30 uur tegen Frankrijk. Beide wedstrijden zijn ook te zien op NPO 1.

"Je wilt titels winnen, maar we zijn echt bezig met de Olympische Spelen. Dat is naast het WK het toernooi waar je wil presteren", gaat Delmee verder. "Dat betekent dat we het EK moeten winnen. De Europese top is heel sterk, met Duitsland, België en Engeland zijn er veel kanshebbers. Maar laten we er maar vanuit gaan dat wij het worden." Met het winnen van de Pro League vorige maand bewees Oranje een topland te zijn. De resultaten daarna vielen tegen, maar toch is Delmee tevreden met de voorbereiding. "We hebben twee heel goede weken achter de rug waarin we heel hard hebben kunnen trainen. Die tijd hebben we eerder niet gehad, omdat we van wedstrijd naar wedstrijd leefden."

Een interview met Jeroen Delmee, bondscoach van de hockeymannen, vlak voor het EK in Duitsland. - NOS

Oranje is gretig in aanloop naar de EK. "Als je de frustratie en irritatie op de training ziet, dan denk ik dat we er goed voor staan", aldus de oud-international. "Dat herken ik nog wel uit mijn tijd als speler. Dan is het tijd is om aan het toernooi te beginnen." Meetmoment Ook bij de hockeysters is de sfeer goed voor vertrek naar Mönchengladbach. De ploeg heeft, voor de aanstelling van Van Ass, andere tijden meegemaakt. "Dat veranderen was opdracht nummer één, nu zijn we toe aan doel nummer twee." En dat doel is, bij de elfvoudig Europees kampioen, nog steeds het resultaat. Het EK is daarvoor een belangrijk meetmoment: hoe staat de ploeg ervoor, een jaar voor 'Parijs'? "Dat weten wij, dat weten de meiden", zegt Van Ass. "Dat maakt het ook zo interessant."

Een interview met bondscoach Paul van Ass, bondscoach van de hockeyvrouwen, vlak voor het EK in Duitsland. - NOS