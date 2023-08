Wekdienst 18/8: Demissionair kabinet komt weer bijeen • Lowlands begint

Eerst het weer. De dag begint bewolkt, gedurende de ochtend komt er meer ruimte voor de zon. In de middag wisselen wolken en zonnige momenten elkaar af. De maximumtemperaturen liggen tussen de 23 graden op de Wadden en 29 graden in Limburg. In de avond neemt de bewolking toe en in de nacht volgen in het westen regen- en onweersbuien.

Een vol stroomnet, hogere kosten en geen laadplekken. Het zijn de belangrijkste knelpunten die gemeenten en ondernemers zien nu de overgang naar een binnenstad zonder CO2-uitstoot van busjes steeds dichterbij komt, blijkt uit een rondgang van de NOS.

Wie over een paar jaar langs een busje loopt dat aan het laden en lossen is in de stad, zal dat mogelijk niet meer in de rook van een uitlaat doen. In de zogeheten zero-emissieszones in binnensteden mogen vanaf 2025 stapsgewijs geen busjes en vrachtwagens laden en lossen die CO2 uitstoten.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, blijkt uit een aanbesteding van de gemeente Amsterdam voor nieuwe afvalvrachtwagens. De verantwoordelijk wethouders kregen veel kritiek toen in die aanbesteding niet om elektrische maar om dieseltrucks werd gevraagd, meldde Het Parool. Het gebied binnen de ringweg van de hoofdstad wordt over anderhalf jaar een zero-emissiezone. De dieselvrachtwagens zouden daar straks niet meer mogen rijden.

