'Belazerd en bedrogen', Eiting lijnrecht tegenover FC Volendam in arbitragezaak

"Carel is onterecht de boeman. Hij heeft zich netjes gedragen. Volendam blijft gemaakte afspraken negeren", had zijn advocaat al eerder aangegeven. "We voelen ons belazerd en bedrogen."

Aan het einde van de zitting, als de klok richting half elf gaat, krijgt hij zelf het woord. Hij benadrukt dat de transferperikelen hem niet in de koude kleren zijn gaan zitten. "Ik slaap er slecht van. Het heeft veel negatieve impact op mij en mijn familie", geeft hij aan.

De verwijten vliegen regelmatig over en weer. Vooral de juristen aan beide kanten voeren het woord en ze kiezen scherpe bewoordingen. Eiting hoort het meeste uiterlijk onbewogen aan, maar soms schudt hij bij het beluisteren van het andere kamp even het hoofd.

FC Volendam en Carel Eiting staan lijnrecht tegenover elkaar in de spoedarbitragezaak die het 'kamp Eiting' tegen de club heeft aangespannen. Urenlang leggen beide partijen donderdagavond in een tl-verlichte zaal bij de KNVB in Zeist uit waarom de middenvelder wel of niet voor zo'n 400.000 euro zou mogen vertrekken naar FC Twente.

"De Franse club Bordeaux wil 2 miljoen euro betalen. Wij willen het optimale voor de club." Volgens Volendam liggen de afspraken rond het bedrag van vier ton anders. Dat zou alleen gelden als de club een exorbitant bedrag zou vragen. En daar is geen sprake van na het ontvangen van het Franse voorstel, dat zou zijn gedaan via een tussenpersoon.

Volendam wil nu opeens het onderste uit de kan, betoogt het 'kamp-Eiting'. En dat was niet de deal, blijft de advocaat aangeven. Volendam verweert zich via jurist en oud-prof Keje Molenaar.

Wel of geen Frans miljoenenbod

Het mes sneed dan aan twee kanten. De 25-jarige Eiting, ex-Ajax, kon zich na een aantal buitenlandse avonturen in België en Engeland weer laten zien in de eredivisie. Volendam kreeg voor een bescheiden salaris een goede speler waar het bij doorverkoop aan zou kunnen verdienen.

Keer op keer geeft advocaat Frans de Wever aan dat er een afspraak is gemaakt dat Eiting na het afgelopen seizoen voor iets minder dan 400.000 euro mocht vertrekken naar een andere club. Beide partijen zouden bewust in een bijlage van zijn contract hebben afgesproken dat een jaar Volendam 'een springplak' zou zijn.

Eiting en zijn jurist ontkennen het bestaan van het Franse bod. Twente is de enige geïnteresseerde club en wil voor een half miljoen zaken doen, zeggen ze. Op hoofdlijnen ligt er al een contract klaar, wordt duidelijk.

De club geeft aan dat het Eiting om sportieve redenen wil behouden, als het niet tot een transfer mocht komen. "Er is voor ons geen enkele reden om hem niet weer in de armen te sluiten en als aanvoerder in het team op te nemen", zegt Molenaar.

Escapades

Dat Eiting zich onveilig voelt op de club en zich ziek meldde doet daar niets aan af. "Als je dit soort escapades uithaalt (de stap naar de arbitragecommissie, red.) zijn er medespelers en supporters die dat niet leuk vinden. Dat zit bij Carel zelf. Daar heeft hij om gevraagd."

Beide partijen ruziën niet alleen over het transferbedrag, maar ook over de vraag hoe Twente wist van het lage bedrag in de bijlage van het contract. Dat haalde de onderhandelingspositie van FC Volendam immers onderuit.

Verschillende scenario's passeren de revue. Beide partijen beschuldigen elkaar van 'lekken'. Eén van de complottheorieën is dat de clausule via Eiting zelf bij een sponsor bekend werd die het rond vertelde in het Volendamse voetbalwereldje. ESPN-analist Kees Kwakman zou het aan zijn oude tv-collega Arnold Bruggink hebben verteld. Die is sinds kort technisch directeur van FC Twente.

Wat daar van waar is, blijft de vraag. Wel zeker is dat de arbitragecommissie binnen een week uitspraak doet in de 'zaak Eiting'.