Eerste ministerraad na zomervakantie, wat brengt het nieuwe politieke seizoen?

Het demissionaire kabinet komt vandaag voor het eerst na de zomervakantie weer bijeen. De komende weken zullen de vier partijen, die begin juli besloten dat ze niet met elkaar verder willen regeren, moeten onderhandelen over de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En ondertussen zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen volop aan de gang. Wat staat ons allemaal te wachten aan het begin van dit nieuwe politieke seizoen?

Eerste ministersvergadering na vakantie

Het demissionaire kabinet heeft zijn eerste ministerraad sinds vrijdag 14 juli. Dat was precies een week nadat het kabinet-Rutte IV was gevallen, omdat VVD, D66, CDA en ChristenUnie het niet eens konden worden over maatregelen om de asielinstroom in te dammen.

Premier Rutte geeft vanmiddag een persconferentie na de ministersvergadering, maar het wekelijkse gesprek op tv en radio vervalt tot zijn opvolger is aangetreden.

De bewindspersonen moeten de komende weken overeenstemming bereiken over de Rijksbegroting die over een maand, op Prinsjesdag, wordt gepresenteerd. Normaal gesproken is daar in de zomer veel onderling contact over, maar door de val van het kabinet was dat nu niet het geval.

Op de agenda staan grote, urgente problemen als armoedebeleid en koopkrachtreparatie. Maar het is nog niet duidelijk wat dit demissionaire kabinet, dat eigenlijk alleen op de winkel mag passen, hieraan kan doen.

In Nieuwsuur zei politiek verslaggever Nynke de Zoeten dat de bewindspersonen elkaar "toch even in de ogen moeten kijken". Vertrouwen ze elkaar na de vakantie weer een beetje? En gunnen ze elkaar nog wat? Of staan ze al in de campagnestand?