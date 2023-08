Hoofd rampenbestrijding Maui stapt op na kritiek

Het hoofd van de rampenbestrijding van het Hawaïaanse eiland Maui stapt op. Herman Andaya van de Maui Emergency Management Agency vertrekt om gezondheidsredenen bij de dienst, zegt het bestuur van Maui County in een verklaring.

"Gezien de ernst van de crisis waar we mee te maken hebben, zullen mijn team en ik zo snel mogelijk iemand op deze belangrijke positie plaatsen en ik kijk ernaar uit snel met de bekendmaking te komen", zegt burgemeester Richard Bissen.

Felle kritiek

De reden die wordt gegeven voor Andaya's vertrek is opvallend te noemen gezien de hevige kritiek die is geuit aan het adres van de rampenbestrijding bij de aanpak van de natuurbranden. Bewoners stellen dat ze nauwelijks zijn gewaarschuwd voor de naderende ramp. Gouverneur Josh Green kondigde eerder al een onderzoek aan naar het functioneren van het waarschuwingssysteem.

Andaya verdedigde gisteren bij CBS News nog het besluit om de sirenes niet te laten afgaan. Hij zei "geen spijt" te hebben van het besluit. "De mensen zijn getraind om naar hoger gelegen gebieden te gaan als de sirenes klinken", stelde hij. Volgens Andaya worden de sirenes namelijk vooral gebruikt om te waarschuwen voor tsunami's.

"Als we die nacht sirenes hadden laten afgaan waren we bang dat mensen de berghelling op zouden gaan. In dat geval zouden ze richting het vuur zijn gegaan." Hij voegde eraan toe dat de sirenes zich vooral langs de kust bevinden en niet in de bergen, waar het vuur om zich heen greep.

Het dodental van de natuurbranden op Maui staat op 111. Duizenden mensen zijn dakloos geraakt. Van de zwaargetroffen historische stad Lahaina, waar zo'n 12.000 mensen wonen, is ongeveer 80 procent verloren gegaan.