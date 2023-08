Winkeliers verkopen minder maar zien door prijsstijgingen omzet toch groeien

Winkeliers hebben in het tweede kwartaal van dit jaar minder verkocht, maar wel meer omzet gemaakt. Dat is volledig het gevolg van prijsverhogingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In het tweede kwartaal steeg de omzet met 6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In dezelfde maanden verkochten detailhandelsbedrijven 4 procent minder goederen.

In de voedingsmiddelensector groeide de omzet zelfs met bijna 10 procent, terwijl het aantal verkochte etenswaren en dranken met 3 procent daalde. Vooral voedingspeciaalzaken verkochten minder (-6,5 procent) dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In de non-foodsector daalde het volume van de verkopen nog iets meer (-4,6 procent) en nam de omzet 3 procent toe. Vooral doe-het-zelf-winkels, winkels in consumentenelektronica en witgoed en kledingwinkels hadden het zwaar. Zij verkochten ongeveer 8 procent minder spullen.

Minder faillissementen in detailhandel

In de detailhandel waren verder minder faillissementen dan in de voorgaande twee kwartalen. Afgelopen kwartaal gingen 59 detailhandelaren failliet, tegen 86 in het voorgaande kwartaal en 64 in het kwartaal daarvoor.

Het totale aantal faillissementen nam overigens wel toe: van 728 in het eerste kwartaal naar 797 in het tweede. Van alle faillissementen in het tweede kwartaal was 7 procent een bedrijf in de detailhandel. In het eerste drie maanden was dit nog 12 procent.

Woensdag werd bekend dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 0,3 procent is gekrompen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Omdat in het eerste kwartaal ook een kleine krimp werd genoteerd, is er officieel sprake van een recessie.