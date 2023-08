Na drie annuleringen staat Noord-Nederlands Orkest nu toch op Lowlands

Na drie annuleringen staat het Noord-Nederlands Orkest dit jaar eindelijk op Lowlands. Zaterdag verzorgt het meer dan honderd mensen tellende gezelschap na drie geannuleerde concerten eindelijk een optreden op het popfestival in de Flevopolder.

Nadat de concerten van het orkest tijdens de twee coronajaren niet door waren gegaan. ging het vorig jaar opnieuw mis. Het concert werd op het allerlaatste moment afgelast omdat enkele onderdelen voor het podium van hoofdact Stromae te laat aankwamen op het terrein. In het strakke tijdschema was er toen geen plek meer voor het Noord-Nederlands Orkest.

"Dat was een schok voor ons allemaal", blikt soliste Annemarie Kremer terug bij RTV Drenthe. "We werken met solisten van over de hele wereld. Ikzelf woon in Zuid-Frankrijk. Dus ik kreeg 's ochtends een telefoontje met: 'Het podium is niet klaar, dus je hoeft niet te komen'."

Dat was slikken en niet alleen voor Kremer. Hoorniste Hanna Guirten zei vorig jaar dat er een lange voorbereiding aan het geschrapte optreden vooraf was gegaan. "Als je puur kijkt naar de repetitietijd met het hele orkest is het denk ik een uur of vijftien. Maar je moet bedenken hoeveel uur de solisten hebben gerepeteerd en hoeveel tijd de dirigent nodig heeft gehad om de partituur te bestuderen. Individuele musici zijn ook zeker twee weken van tevoren begonnen."

Shit happens

Toch aarzelde het orkest geen moment toen de organisatie van Lowlands een herkansing aanbood. "Kijk, shit happens soms. Ik was echt woest, maar het heeft geen zin om boos te zijn", aldus artistiek leider Marcel Mandos vorig jaar augustus. "Wij gaan volgend jaar daar spelen, daar zijn we ontzettend blij mee. Dat gaan we gewoon doen."

En nu is het zover. Het orkest staat zaterdag geprogrammeerd, dus niet zoals vorig jaar op de allerlaatste dag van het festival. Soliste Kremer heeft er zin in. Ook al is zij grote wereldpodia gewend, met het optreden op Lowlands gaat voor haar een droom in vervulling. "Je hebt op Lowlands een heel wijd spectrum met allerlei soorten muziek en daar hoort ook klassieke muziek bij. Dat is gewoon geweldig", zegt ze, als ze even tijd vrijmaakt bij de repetities.

Inhaken en meezingen

De keus voor de muziek is aangepast aan het ietsje jongere publiek: gespeeld wordt de negende symfonie van Beethoven. Mét de bekende hymne Alle Menschen werden Brüder en Schillers gedicht Ode an die Freude. Het zou dus zo maar eens inhaken en meezingen kunnen worden. Annemarie Kremer hoopt dat het stuk de drempel tot klassieke muziek bij de festivalbezoekende jongeren verlaagt. "We hopen dat het ze enthousiasmeert en dat ze denken: we gaan ook eens naar een ander concert."