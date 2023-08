Oud-F1-coureur Massa wil financiële compensatie voor mislopen wereldtitel in 2008

Felipe Massa stond in 2008 op het punt om wereldkampioen te worden in de Formule 1, maar werd dat niet. Dat kwam door de zogenaamde 'crashgate'. Omdat Massa een complot vermoedt tussen de bestuurders van de Formule 1 en de internationale autosportfederatie FIA, zijn de advocaten van de Braziliaan een juridische procedure begonnen.

Hoe zat het ook alweer? In de Grand Prix van Singapore crashte Renault-coureur Nelson Piquet junior, later bleek dat de coureur expres was gecrasht om zo zijn teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning te helpen. Massa reed aan de leiding op het moment dat Piquet junior crashte. Er kwam een safety car en de Ferrari-coureur verloor zijn grote voorsprong. Na een ongelukje in de pitstraat eindigde Massa ook nog buiten de punten. Daardoor werd Lewis Hamilton uiteindelijk wereldkampioen. Uiteindelijk verklaarde Piquet junior een jaar later dat hij opzettelijk was gecrasht. Volgens Massa waren de F1-bazen op de hoogte van dit schandaal, maar stopten ze het bewust in de doofpot.

Massa zegt dat de bestuurders van de Formule 1 en de FIA in 2008 al wisten dat de uitkomst van de race in Singapore was beïnvloed door het Renault-team. Persbureau Reuters meldde donderdag dat advocaten van de Braziliaan deze week een brief van acht pagina's hebben gestuurd aan Formule 1-directeur Stefano Domenicali en aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Via deze zogeheten 'letter before claim' laat de voormalig Ferrari-coureur weten dat hij naar de rechter wil stappen.

Massa zit teleurgesteld op zijn wagen in 2008 - EPA