Ook bij Europees debuut laat Van Bommel zich gelden en schiet AZ langs Santa Coloma

AZ heeft zich ten koste van FC Santa Coloma geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Na de magere 1-0 zege vorige week in Andorra, bleef ook in Alkmaar een grote score uit: 2-0.

AZ treft nu in de volgende ronde SK Brann, uit het Noorse Bergen. De winnaar van dat tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi.

Direct kansen

In de wetenschap dat Santa Coloma nog nooit een uitwedstrijd had gewonnen in Europees verband, ging AZ direct vanaf de aftrap op jacht naar doelpunten. Het zorgde ervoor dat de Alkmaarders in de eerste minuten van de wedstrijd al meer schoten op doel hadden dan tijdens de gehele heenwedstrijd in Andorra.

Onder meer Vangelis Pavlidis en Ruben van Bommel misten grote kansen en stuitten op doelman Josep Antonio Gomes Moreira.

Naarmate de eerste helft vorderde, nam het aantal gecreëerde kansen van AZ af en zakte het niveau wat weg. Santa Coloma wist daarbij ook geen gevaar te stichten.