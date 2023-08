Franse burgemeester klaagt eigen inwoners aan wegens bosbranden

Een burgemeester in Zuid-Frankrijk gaat inwoners van zijn eigen gemeente aanklagen omdat ze medeverantwoordelijk zouden zijn voor het ontstaan van bosbranden. Het gaat om burgemeester Samuel Moli van de stad Saint-André, vlak bij de grens met Spanje.

In en rond de stad waar veel toeristen op vakantie zijn braken begin deze week felle bosbranden uit. Daardoor is zo'n 500 hectare aan bos in de as gelegd, moesten ongeveer 3000 mensen worden geëvacueerd, en brandden een camping en zo'n 10 huizen af.

"Als alle bewoners zich aan de regels hadden gehouden, was dit niet gebeurd", zei Samuel Moli tegen de regionale radio. "De bewoners die dat niet hebben gedaan zijn medeverantwoordelijk."

Hij voegt de daad bij het woord. "Ik ga aanklachten indienen tegen iedereen die de regels negeert omdat ze mensenlevens in gevaar hebben gebracht."

Snoeiplicht

Fransen die bij bos wonen zijn wettelijk verplicht om in een straal van 50 meter rond hun huis (of camping) alle struiken weg te halen, waardoor vuur minder makkelijk kan overslaan. Een 'kale vlakte' houdt de vlammen tegen.

Maar uit onderzoek is gebleken dat maar heel weinig Fransen zich aan die regel houden. De senaat concludeerde vorig jaar dat zo'n 70 procent van de bevolking de regel aan zijn laars lapt.

Burgemeester Moli van Saint-André stuurde in april een brief aan 300 inwoners, om ze te herinneren aan de snoeiplicht. "Het is extreem droog en iedereen kent de gevaren", aldus Moli. "Maar van de 300 aangeschreven mensen hebben er maar 150 gereageerd en correct de begroeiing weggehaald. De (andere, red.) mensen zijn medeverantwoordelijk voor de enorme omvang van de brand."

Straffen aanscherpen

Door de bosbranden rond Saint-André ontstond vooral materiële schade. Wel zijn enkele brandweerlieden behandeld wegens ademhalingsproblemen. "Gelukkig zijn menselijke drama's voorkomen, maar wie weet of dat volgende keer ook weer zo zal zijn?", zegt de burgemeester.

Dit voorjaar besloot het parlement al om de straffen aan te scherpen voor mensen die geen groen weghalen waar dat verplicht is. De boetes voor het laten staan van struiken gaan omhoog van 30 naar 50 euro per vierkante meter. En als er door het niet-snoeien bosbranden uitbreken en schade ontstaat of slachtoffers vallen, kunnen mensen een jaar cel of 15.000 euro boete krijgen.