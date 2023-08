22 jaar cel voor vrouw die brief met dodelijk gif naar Trump stuurde

Een Frans-Canadese vrouw die een dreigbrief met daarin de giftige stof ricine naar het Witte Huis heeft gestuurd, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot bijna 22 jaar cel. Ze verzond de post in 2020, toen Donald Trump president was.

In de brief noemde de inmiddels 56-jarige vrouw hem "de Lelijke Tiran-Clown". Ook dreigde ze een volgende keer een sterker gif te gebruiken, als de dosis van het dodelijke middel ricine geen effect zou hebben. "Als het niet werkt, vind ik wel een beter recept voor een ander vergif, of ik gebruik mijn vuurwapen wanneer ik langs kan komen."

In de brief eiste ze onder meer dat Trump zijn kandidatuur voor de aankomende verkiezingen zou opgeven, schrijft CNN. De brief werd bij een sorteercentrum onderschept.

Ricine is extreem giftig. Het wordt gewonnen uit de zaden van de wonderboom en er is geen tegengif voor bekend.

Vingerafdrukken op het poststuk leidden de FBI naar de vrouw, Pascale Ferrier. Ze werd opgepakt in de staat New York met een vuurwapen, een mes en honderden kogels op zak.

Thuis gemaakt

Volgens Amerikaanse media vervaardigde Ferrier het middel in haar huis in Quebec. Ze stuurde het gif niet alleen naar het Witte Huis, maar ook naar acht parlementariërs in de staat Texas, waar ze een jaar eerder enkele weken was vastgezet. Ook die brieven werden meegenomen in de rechtszaak tegen haar.

Op eerdere zittingen bekende Ferrier de wet te hebben overtreden die het bezit of gebruik van biologische wapens verbiedt. Ze omschreef zichzelf in de rechtbank als een "doorgaans aardig en vreedzaam persoon", maar ook als iemand die zich boos maakt over ongelijkheid en machtsmisbruik. Voor het versturen van de potentieel dodelijke brief betuigde ze geen spijt.

De openbaar aanklager had haar "politiek gemotiveerd geweld" verweten, de rechter ging daarin mee. Zodra Ferrier haar straf heeft uitgezeten, wordt zij uitgezet naar Canada.