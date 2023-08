Ook H&M zegt uit Myanmar te vertrekken om mogelijke misstanden in fabrieken

Modeketen H&M heeft aangekondigd zich "gefaseerd" terug te trekken uit Myanmar. Sinds het leger in 2021 de macht greep in het land zijn de arbeidsomstandigheden volgens belangen- en mensenrechtenorganisaties verslechterd.

Gisteren kondigde de modeketen al een onderzoek aan naar mogelijke gevallen van uitbuiting en andere misstanden in kledingfabrieken waar voor het merk wordt geproduceerd. Dat gebeurt naar aanleiding van een kritisch onderzoeksrapport van een mensenrechtenorganisatie. In Myanmarese fabrieken worden onder meer salarissen verlaagd, wordt loon soms ingehouden en worden medewerkers gedwongen om over te werken. Ook is er sprake van geweld tegen vrouwelijke medewerkers.

Ook Zara op termijn weg

De Zweedse H&M Group, waar onder meer H&M, COS en Arket onder vallen, is een van de grootste modebedrijven ter wereld. Alleen Inditex, dat onder meer Zara, Pull&Bear en Massimo Dutti bezit, is nog groter.

Dat bedrijf kondigde eind vorige maand ook al aan uit Myanmar te vertrekken. Ook Inditex heeft geen tijdsspanne genoemd en sprak over "een gefaseerd vertrek".

Inditex zou, net als H&M, kleding laten maken in fabrieken waar misstanden heersen. Zo zouden in een van de fabrieken waar Inditex mee werkte werknemers zijn ontslagen die om een loonsverhoging vroegen van omgerekend 2,11 euro per dag naar 2,46 euro per dag.

Ook Mango en Primark hebben laten weten geen zaken meer te willen doen in Myanmar.