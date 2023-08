Stijgende sterftecijfers onder zwarte moeders VS: 'Niet serieus genomen'

In staten als Mississippi, Arkansas en Tennessee zijn de sterftecijfers het hoogst. "In Arkansas lopen zwarte moeders vier keer zoveel kans als witte moeders om te sterven tijdens de geboorte, of aan complicaties na de geboorte", vertelt Nicolle Fletcher. Ze was lange tijd de eerste en enige zwarte geboortecoach in de staat.

Onder moedersterfte rekent de Amerikaanse overheid alle vrouwen die tijdens hun zwangerschap, of 42 dagen erna, overlijden. Maar bij meer dan de helft van alle vrouwen die aan complicaties stierven, gebeurde dat binnen een jaar na de geboorte. De aantallen liggen in werkelijkheid dus nog hoger.

Het verhaal van Noel illustreert een steeds groter wordende crisis: de moedersterfte in Amerika is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Uit recent onderzoek blijkt dat in de afgelopen tien jaar het aantal sterfgevallen onder zwarte vrouwen meer dan verdubbeld is.

Ze vroeg om hulp, maar in het ziekenhuis wilden artsen haar klachten niet serieus nemen. "Pas na zes uur wachten kreeg ik een arts te zien. De dokters schrokken zich rot, overal was bloed. Ik had geen schone kleren gekregen, er was niet eens een infuus toegediend", vertelt ze nog steeds geëmotioneerd.

Sinds kort leidt ze ook andere zwarte vrouwen op tot geboortecoach, ook wel 'doula' genoemd. Ze begeleiden moeders tijdens het zwangerschapsproces en staan hen bij in de verloskamer. En dat is hard nodig in een staat die wordt gezien als 'maternity care desert', met gebieden waar geen enkele verloskundigenpraktijk te vinden is. Zwangere vrouwen uit arme achtergestelde staten moeten ver reizen om bij een dokter te komen.

Veel Amerikaanse vrouwen zijn daarnaast afhankelijk van Medicaid, het zorgfonds van de Amerikaanse overheid. Zo'n 40 procent van alle geboortes in de VS werd ermee betaald in 2021. Veel belangrijke kosten vallen echter niet onder die dekking, zoals de hulp van een doula. Ook stopt de zorgvergoeding vanaf 2 maanden na de bevalling.

Fouten in het zorgsysteem

Naast beperkte toegang tot zorg, is er sprake van een ander diepgeworteld probleem in de zwarte gemeenschap in Amerika. "In het verleden werd er veel medisch misbruik gemaakt van zwarte mensen", vertelt Fletcher vanuit haar praktijk. Ze doelt op de gedwongen sterilisaties van zwarte vrouwen in de jaren zestig in de staat North Carolina. Of het beruchte Tuskegee-onderzoek, waarbij witte artsen in Alabama honderden zwarte mannen die syfilis hadden bewust behandelingen onthielden om de ziekte te onderzoeken, vaak met de dood tot gevolg.

"Dit heeft een grote afstand tussen artsen en de zwarte gemeenschap veroorzaakt. Er is een grote angstcultuur ontstaan", legt Fletcher uit. Het leidt ertoe dat veel zwarte mensen vaak geen hulp zoeken bij medische klachten zoals suikerziekte of obesitas, die veel voorkomen in arme, achtergestelde gebieden. Die klachten kunnen plotseling opspelen en voor problemen zorgen tijdens de geboorte.