Zevende nieuwe speler voor Ajax: rechtsback Gaaei komt over van Viborg

Ajax heeft opnieuw een nieuwe speler aangetrokken: Anton Gaaei. De 20-jarige rechtsback komt over van het Deense Viborg FF, dat naar verluidt zo'n 4,5 miljoen euro ontvangt, exclusief bonussen. Gaaei tekent een contract tot medio 2028.

De Deense vleugelverdediger stond al langer op de radar in Amsterdam, maar het aanstaande vertrek van Jorge Sanchéz maakte zijn komst nog wenselijker. De Mexicaan staat in de belangstelling van verschillende clubs. Momenteel is Devyne Rensch eerste rechtsback bij Ajax.

Zevende aankoop

Gaeei is de zevende zomerversterking van Ajax. Eerder werden Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs Borges en Jakov Medic al aangetrokken en woensdag werd spits Chuba Akpom gepresenteerd.

De Kroatische verdediger Josip Sutalo zou zomaar de achtste aankoop van Ajax kunnen worden. De Amsterdammers zijn al enige tijd bezig om hem los te weken bij Dinamo Zagreb, maar groen licht is er nog steeds niet.