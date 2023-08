ProRail ziet nu geen gezondheidsrisico's Apeldoorn, maar vervolgonderzoek nodig

Bewoners in Apeldoorn zijn bijgepraat over werkzaamheden van spoorbeheerder ProRail bij hun buurt, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Ze maakten zich zorgen, omdat er een half jaar lang stenen werden gestort waarbij schadelijke stoffen vrijkwamen.

ProRail erkende dat en begon een onderzoek. Daaruit is volgens het bedrijf gebleken dat er geen gevaarlijke kwartsstof meer in huizen aanwezig is. Toch moet een vervolgonderzoek nog uitwijzen of er in de afgelopen maanden wél kwartsstof is vrijgekomen.

Want dat het nu veilig is, wil niet zeggen dat er in het verleden geen blootstelling is geweest aan de schadelijke kwartsstof. Het vervolgonderzoek moet uitwijzen of en hoeveel kwartsverspreiding er in de afgelopen maanden is geweest. ProRail denkt dat daar binnenkort meer duidelijk over wordt.

Zelf verwacht het bedrijf geen zorgwekkende uitkomsten uit het vervolgonderzoek. Bewoners reageerden echter sceptisch. Ze vinden het fijn dat er nu geen risico meer is, maar vrezen nog altijd voor de stof en stank die tijdens de werkzaamheden vrijkwamen.

Kanker of longaandoeningen

Bouwbedrijf BAM gebruikte in opdracht van ProRail ballaststenen, die worden gebruikt om spoorrails op hun plek te houden. Bij het storten van die stenen komt kwartsstof vrij, dat kanker of longaandoeningen kan veroorzaken. De werkzaamheden zijn gestopt nadat onrust was ontstaan onder buurtbewoners.

ProRail hield vanavond een bewonersbijeenkomst waar de resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd. Het onderzoek is door een extern bureau uitgevoerd. Er waren veertien omwonenden op afgekomen, die te horen kregen dat er geen gezondheidsrisico meer is. "We kunnen met zekerheid zeggen dat mensen nu veilig in hun huizen kunnen wonen", zegt Joke van der Cruysen, woordvoerder van ProRail.

De onderzoekers hebben ook in het huisstof gekeken. Uit die steekproef zou naar voren zijn gekomen dat er 3 procent kwarts in het huisstof zit, een normale hoeveelheid die de experts geen zorgen baart.