Rots schittert in Riga en helpt FC Twente naar play-offs Conference League

Na bijna een uur knalde Rots de bal op knappe wijze via de onderkant van de lat binnen. Met achter het doel toeschouwers in twee toeristenbussen, geparkeerd op een enorme parkeerplaats. Zij konden alleen maar applaudisseren na het zien van het huzarenstukje van de man uit Groenlo.

De return in de derde voorronde van de Conference League leverde eveneens nauwelijks problemen op. Twente had het in de Letse hoofdstad alleen even lastig in de openingsfase, waarin doelman Lars Unnerstall tot een aantal reddingen werd gedwongen.

En dat doet hij naar behoren. Rots scoorde vorige week in Enschede ook al tegen Riga FC en bepaalde met zijn 2-0 de eindstand . In de slotfase zag hij bovendien zijn pas 17-jarige broertje Mats debuteren. Een heus familiefeestje.

Rots is momenteel de enige pure rechtsbuiten in de selectie van FC Twente. Technisch directeur Arnold Bruggink hoopt nog altijd op het binnenhalen van Mitchell van Bergen (Stade de Reims) en Facundo Pellistri (Manchester United), maar tot die tijd mag Rots zich laten zien.

Daarna werd Twente sterker. Mathias Kjølø testte keeper Nils Purins en in de rebound kreeg Manfred Ugalde de bal niet in het net. Riga-middenvelder Baba Musah ontsnapte even later aan een rode kaart na een keiharde overtreding met twee benen vooruit op Michal Sadílek.

Na rust bleef Twente simpel overeind en had het in Rots een speler die het verschil maakte. De linkspoot, in het verleden regelmatig mikpunt van kritiek, vierde zijn schitterende treffer uitgebreid met de bankzitters en staf. Besselink en Ünüvar maakten het karwei in de slotfase helemaal af.

Zo plaatsten de Tukkers zich, in tegenstelling tot een ronde eerder tegen Hammarby IF, probleemloos voor de play-offs. Daarin krijgt het zeer waarschijnlijk met een Turkse heksenketel te maken.