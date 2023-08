FC Twente simpel naar play-offs Conference League, Fenerbahçe is laatste horde

Daan Rots toont zich bij FC Twente tot dusver een waardig vervanger van de naar Wolfsburg vertrokken Vaclav Cerny. De 22-jarige rechtsbuiten velde Riga FC donderdagavond in de tweede helft met een prachtige goal. Vlak voor tijd maakten invallers Gijs Besselink en Naci Ünüvar nog de 0-2 en 0-3. In de play-offs van de Conference League wacht nu Fenerbahçe, dat over twee duels te sterk was voor NK Maribor (4-1 en 0-3). De ontmoeting in Slovenië werd donderdagavond enige tijd stilgelegd wegens ongeregeldheden. Rots knalde na bijna een uur in Riga de bal op knappe wijze via de onderkant van de lat binnen. Met achter het doel toeschouwers in twee toeristenbussen, geparkeerd op een enorme parkeerplaats. Zij konden alleen maar applaudisseren na het zien van het huzarenstukje van de man uit Groenlo.

De toeristenbussen met toeschouwers, achter een van de doelen in Riga - Pro Shots

Rots is momenteel de enige pure rechtsbuiten in de selectie van FC Twente. Technisch directeur Arnold Bruggink hoopt nog altijd op het binnenhalen van Mitchell van Bergen (Stade de Reims) en Facundo Pellistri (Manchester United), maar tot die tijd mag Rots zich laten zien. En dat doet hij naar behoren. Rots scoorde vorige week in Enschede ook al tegen Riga FC en bepaalde met zijn 2-0 de eindstand. Donderdag zag hij in de slotfase bovendien zijn pas 17-jarige broertje Mats debuteren. Een heus familiefeestje. Reddingen Unnerstall De return in de derde voorronde van de Conference League leverde nauwelijks problemen op. Twente had het in de Letse hoofdstad alleen even lastig in de openingsfase, waarin doelman Lars Unnerstall tot een aantal reddingen werd gedwongen.

Lars Unnerstall - Pro Shots