Volleybalsters beginnen EK met moeizame zege op lager geplaatst Spanje

De Nederlandse volleybalsters hebben hun eerste wedstrijd op het EK gewonnen van Spanje. In het Estse Tallinn was Oranje in drie sets (25-23, 25-19, 25-21) te sterk voor de nummer 33 van de wereld, maar erg overtuigend speelde de ploeg nog niet.

Vooraf leek wedstrijd tegen Spanje een fijne opwarmer voor het Nederlandse team. Oranje, de nummer vier van het vorige EK en tiende op de wereldranglijst, was op papier favoriet.

De ploeg van bondscoach Felix Koslowski begon voortvarend aan de wedstrijd, maar wist niet meteen door te drukken. Pas bij het vijfde setpoint trok Nederland de eerste set naar zich toe. Ook in de tweede set had Oranje het niet makkelijk en kwam het zelfs met 8-4 achter, al wist Celeste Plak wel het eerste setpoint te benutten.

'Verloren het ritme'

"We verloren het ritme in de eerste set en zetten de deur open voor Spanje", analyseerde Koslowski tijdens de pauze. "Spanje speelt goed. We moeten goed blijven opletten, want als we maar vijf à tien procent minder spelen, hebben we een probleem", aldus de bondscoach, die voor het eerst bij een titeltoernooi langs de lijn stond bij Oranje.

Vorige maand strandde de ploeg bij zijn debuut in de groepsfase van de sterk bezette Nations League.