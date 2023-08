Nog eens drie bedrijven willen faillissementsaanvraag Big Bazar doen

Nog eens drie bedrijven willen een faillissementsaanvraag doen voor Big Bazar. Het gaat om twee leveranciers die onder meer motorolie leveren. Zij eisen 150.000 euro van het bedrijf. Een uitzendbureau vraagt 30.000 euro vanwege niet-betaalde uitzendkrachten.

Joost Konings, die met zijn bedrijf Invorderingsbedrijf een groot deel van de schuldeisers bijstaat, zegt tegen NOS dat het totale bedrag aan vorderingen is opgelopen tot ruim 1,8 miljoen euro. De meesten schuldeisers zijn volgens Konings leveranciers. Vandaag kwam daar ook nog een bedrijf bij dat digitale reclamefolders publiceert.

Er zijn ook nog twee bedrijven die via andere incassobedrijven proberen hun geld te krijgen, zegt Konings. Het zou gaan om een bedrijf dat 700.000 euro eist voor niet-betaald vuurwerk en een andere leverancier die 500.000 euro wil hebben.

Vorige week vroeg een winkelverhuurder in Goes die nog huur krijgt van het bedrijf al het faillissement van Big Bazar aan. Dat kan worden afgewend als de keten 20.000 euro betaalt. Een rechtszitting daarover staat gepland op 29 augustus. Als Big Bazar de betalingen voldoet, dan zijn de faillissementsaanvragen van de baan.

In de steek gelaten

Volgens de schuldeiser blijft Big Bazar "treuzelen met het verstrekken van informatie over de betaling van de schulden". Konings: "Schuldeisers horen niks en zijn bang. Ze voelen zich in de steek gelaten."

Eigenaar van Big Bazar Jerke Kooistra en zijn advocaat waren niet bereikbaar voor een reactie op de nieuwe faillissementsaanvragen. De winkelketen heeft in verschillende steden al langer huurachterstanden. Vorige maand werden twee winkels ontruimd op last van de rechter.

De winkelketen maakte eerder bekend zeker twintig van zijn 120 winkels dit jaar te sluiten vanwege onenigheid over huur. Volgens Kooistra is dat nodig om het bedrijf gezond te houden. Tegelijkertijd kondigde hij maandag aan dat hij dit jaar veel nieuwe winkels wil openen. Tegen ANP zegt hij dat tachtig winkels op dit moment goed lopen en twintig niet gezond zijn. Verder zijn er twintig 'twijfelwinkels'.

Enorme kostenstijgingen

Kooistra zei eerder tegen NOS dat Big Bazar te maken heeft met enorme kostenstijgingen, terwijl consumenten minder uitgeven. "En we zitten vaak vast aan oudere huurcontracten. Die worden elk jaar geïndexeerd, dan moet je denken aan tussen de 6 en 11 procent."

Schuldeisers beginnen hun geduld nu dus te verliezen. Konings: "Mijn cliënten willen niet meer wachten." Hij zegt voor het laatst drie dagen geleden contact met Kooistra en zijn advocaten gehad te hebben.

"In eerdere telefoongesprekken met mij leek Kooistra welwillend te zijn om schuldeisers die zich gemeld hebben serieus te nemen. Zo vroeg hij diverse malen om financiële overzichten. Die hebben we gestuurd. Ondanks dat is er niks betaald."