Cruisereis 'minst duurzame vakantie', maar fors gegroeid in Rotterdam

A dream come true, staat prominent op de website van het Disney Dream-cruiseschip. Vannacht meerde het 340 meter lange themaschip, met wildwaterglijbaan, in Amsterdam aan. Zondag maakt het schip zijn debuut in Rotterdam.

Het aantal cruiseschepen dat aanlegt, ook cruise calls genoemd, is in Rotterdam fors gestegen. In 2009 kende de stad nog maar 18 cruise calls per jaar. Dit jaar is het uitgegroeid tot 111 calls per jaar, een stijging van bijna 517 procent in 14 jaar tijd. Terwijl het volgens experts een van de minst duurzame manieren is om op vakantie te gaan.

Op zo'n Disney-themacruiseschip is ruimte voor ongeveer 4000 passagiers en 1460 bemanningsleden. Opvarenden kunnen in een Belle en het Beest-restaurant eten en allerlei Disney-theatershows aanschouwen.

Het aantal cruisetoeristen in Nederland neemt toe. In 2016 was dit aantal nog 104.000, dat steeg in 2019 naar 123.000. In de coronacrisis lag de cruisevaartindustrie stil, maar die komt nu sterk terug. De passagiersaantallen zullen in 2023 naar verwachting toenemen.

Eke Eijgelaar, expert duurzaam toerisme bij Breda Hogeschool: "Het is een van de minst duurzame manieren om op vakantie te gaan, met name omdat dit soort schepen ongelofelijke hoeveelheden fossiele brandstoffen verbruiken."

27 tankvullingen

Hij vergelijkt de klimaatvoetafdruk van een cruise- en een vliegvakantie. "Je moet je voorstellen dat een gemiddelde cruisevakantie van 7 dagen ongeveer 1200 kilo CO2-uitstoot." Hij benadrukt dat in dit cijfer de vliegreis die de meeste mensen maken om op het schip te komen niet is meegewogen. Een gemiddelde vliegvakantie van Nederlanders heeft een soortgelijke uitstoot, maar duurt zo'n 10 dagen.

Volgens berekeningen van onderzoeksbureau CE Delft verbruikt een gemiddeld cruiseschip, ter grootte van het Disney-cruiseschip, 1,9 ton brandstof per uur en stoot het aan de kade 5,8 ton CO2 per uur uit. Een benzineauto heeft 27 tankvullingen nodig om hetzelfde uit te stoten.