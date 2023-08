Herbouwen of verkopen? Op Maui dreigt handel in grond

Het aantal doden als gevolg van de branden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen tot 99. De meeste slachtoffers vielen in de stad Lahaina, die op gemaakte dronebeelden grotendeels verwoest lijkt. - NOS

Bijna 3000 gebouwen zijn verwoest, voornamelijk woningen. Verzekeraars schatten de schade op 3,2 miljard dollar, maar de gouverneur van Hawaï houdt rekening met zo'n 6 miljard dollar aan schade.

Noodsteun

Veel inwoners zijn dakloos geworden en worden opgevangen in gymzalen of schoolgebouwen. De bedoeling is dat zij tijdelijke woonruimte aangeboden krijgen in hotels of bnb's.

De federale overheid heeft een eenmalige vergoeding van 700 dollar per persoon beschikbaar gesteld voor inwoners. Dat bedrag kunnen ze gebruiken voor hun eerste levensbehoeften in de dagen na de ramp.

Huiseigenaren kunnen daarnaast rekenen op geld van de overheid en verzekeraars voor het opnieuw bouwen van hun woning, maar de ervaring leert dat het jaren kan duren voordat deze bedragen worden uitgekeerd.

Herbouwen of verkopen

Veel gezinnen staan nu voor de vraag: het huis inderdaad herbouwen, of de grond verkopen en verhuizen. Geen makkelijke keuze. Opbouwen zal ondanks de fondsen veel spaargeld kosten, des te groter wordt de verleiding van het snelle geld van een verkoop.