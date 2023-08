Buizerd (17) sneuvelt na reeks aanvallen op fietsers bij Dronten

Een buizerd die jaren achtereen fietsers en soms zelfs auto's aanviel op een polderweg vlak bij Dronten, is dood. Kenners gaan ervan uit dat de roofvogel is doodgereden.

"De vogel is waarschijnlijk door een auto geschept, nadat hij die heeft geprobeerd aan te vallen", zegt vogelaar Lykele Zwanenburg bij Omroep Flevoland. "Maar dat heeft hij dus met de dood moeten bekopen."

De buizerd had zijn territorium langs de Rietweg en maakte in het broedseizoen veel werk van het beschermen van zijn nest met jongen. Het dier was soms zo agressief tegen fietsers dat boeren een waarschuwingsbord hadden geplaatst: Pas op! Broedende buizerds. Ze kunnen aanvallen.

Van achteren aanvallen

"Ik heb het bord nota bene nog gefotografeerd. En toch werd ik verrast", vertelt een wielrenner. "Eerst was er een schaduw, toen pakte hij me met zijn klauwen bij mijn fietshelm en begon mijn hoofd heen en weer te zwaaien. Ik heb echt mijn best moeten doen om op de fiets te blijven zitten." De wielrenner bleef ongedeerd, maar de schrik zat er goed in.

Al in 2016 waarschuwde Ton Eggenhuizen van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland voor het dier. Vooral wielrenners en hardlopers moeten oppassen voor buizerds die van achteren aanvallen, stelde hij toen. Omdat deze sporters ietwat voorover gebogen fietsen en lopen, is er relatief veel achterhoofd te zien, waardoor de buizerd eerder zou aanvallen. Een jaar later waarschuwde ook de gemeente Dronten: Wees voorzichtig wanneer u in de buurt bent.

17 jaar oud

Vogelaar Zwanenburg zag het dier ook wel eens opduiken voor zijn auto. En hij weet dat er af en toe fietsers en hardlopers tot bloedens toe gewond zijn geraakt. Maar van de week trof hij de buizerd dood aan, toen hij een rondje door Flevoland reed. "Ik zag al vanuit de auto dat het een buizerd was", vertelt hij. Het dier bleek geringd te zijn. "Dan wordt het interessant, want dan kun je zien waar hij vandaan komt en hoe oud hij is geworden."

Opvallend genoeg blijkt de buizerd 17 jaar oud geworden. "Dat is een unicum", zegt Zwanenburg. Volgens hem wordt de gemiddelde buizerd hooguit vier jaar oud.