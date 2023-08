Vliegtuigje crasht op snelweg Maleisië: tien doden

Bij een vliegtuigongeluk in Maleisië zijn tien mensen om het leven gekomen. Een vliegtuigje was op weg naar een luchthaven bij de hoofdstad Kuala Lumpur, toen het neerstortte op een snelweg.

De zes passagiers en twee bemanningsleven kwamen om het leven. Een motorrijder en automobilist overleefden het ook niet. Onder de passagiers is een lokale politicus. De identiteit van de anderen is nog niet bekend.

Volgens de minister van Transport was het toestel gehuurd door mensen op het eiland Langkawi. Enkele minuten voor de landing op luchthaven Subang ging het mis. Op dashcambeelden is een grote vuurbal op de snelweg te zien.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. "Er is geen noodmelding gedaan. Het vliegtuig had toestemming om te landen", laat de politie weten. Tussen de wrakstukken zoeken bergingsmedewerkers naar de zwarte doos, die duidelijkheid moet geven over wat er is misgegaan.