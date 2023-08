Roglic toont vorm voor Vuelta met winst in bergrit, Denen heersen in thuisronde

Primoz Roglic lijkt met een goede vorm te kunnen afreizen naar de Ronde van Spanje. De kopman van Jumbo-Visma wist donderdag een zware rit te winnen in de Ronde van Burgos. Daarnaast nam hij ook de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Attila Valter.

De etappe van Sargentes de la Lora naar Villarcayo was er een die op en af ging, de hele dag. Er stonden vijf cols van de derde categorie en één van de buitencategorie op het programma. Die laatste klim was op 36 kilometer van de finish.

Op die klim nam Jumbo-Visma eerst de touwtjes in handen met Robert Gesink, daarna pakte UAE de handschoen op. Hun kopman Adam Yates besloot uiteindelijk aan te vallen om Roglic te isoleren en te breken. Dat eerste lukte, dat tweede niet. De Sloveen kon de Engelsman makkelijk bijhouden. Uiteindelijk konden ook Aleksandr Vlasov en Damien Howson de twee volgen.

Die vier bleven bij elkaar tot de streep, waarna Roglic de snelste was in de sprint.

Eerste wedstrijd sinds Giro

De Ronde van Burgos is voor Roglic de eerste wedstrijd na de eindzege in de Giro d'Italia, eind mei. Hij gebruikt de wedstrijd in Spanje als voorbereiding op de volgende grote ronde, waarin hij als een van de favorieten geldt. Hij deelt het kopmanschap daar met Tourwinnaar Jonas Vingegaard.

De Vuelta start op 26 augustus.