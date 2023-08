Waarde aandeel Adyen in vrije val: al ruim 38 procent gedaald

De handel in het aandeel Adyen is vanochtend korte tijd stilgelegd, nadat de beurswaarde met 25 procent was gedaald. De koersval op de Amsterdamse beurs is veroorzaakt door tegenvallende resultaten van het betaalbedrijf. Na de handelsonderbreking zette de daling door. Inmiddels is het aandeel ruim 38 procent minder waard dan voorbeurs.

Het Nederlandse Adyen maakt betalingen mogelijk. Het accepteert, verwerkt en rondt betalingen af voor bedrijven als McDonald's, Spotify en Uber. Adyen zorgt ervoor dat deze bedrijven gebruik kunnen maken van betaalmethodes zoals iDeal, PayPal of creditcard.

Beleggers hadden een hogere omzet van het bedrijf verwacht, zegt Corné van Zeijl, beursanalist van vermogensbeheerder Actiam. "Het is een bedrijf waarvan de verwachtingen heel erg hoog gespannen zijn. Het is ook een heel duur aandeel." De waarde van een aandeel Adyen was vanochtend nog ruim 1400 euro. Inmiddels komt die waarde nog net boven de 900 euro uit.

19 miljard euro minder waard

"Op het moment dat de omzet van het bedrijf teleurstelt, zie je dat de klappen extra hard zijn." Adyen heeft vandaag 19 miljard euro aan beurswaarde verloren.

Het bedrijf maakt nog wel altijd winst. "De omzet is netjes gestegen, met 21 procent." Maar de omzet valt dus 4 procent lager uit dan analisten hadden verwacht.

Verschillende oorzaken

Inflatie, toenemende rente en prijsconcurrentie drukken de omzet. Ook heeft het bedrijf veel nieuwe werknemers aangenomen, waardoor er hogere loonkosten zijn.

"Ze hebben een langetermijndoel voor ogen en zagen de mogelijkheid om allerlei goed gekwalificeerd personeel aan te trekken. Er zijn er 551 bijgekomen, alleen al in het eerste half jaar. Salarisstijging plus veel meer mensen betekent dat de kosten omhoog gaan", stelt Van Zeijl.

Adyen is in 2018 naar de beurs gegaan. Sindsdien heeft het bedrijf nog nooit zo'n groot koersverlies op één dag gehad.