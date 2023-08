Moeder zanger Meindert Talma zwaargewond in studio De Slimste Mens

De moeder van zanger Meindert Talma is zwaargewond geraakt bij een opname van het televisieprogramma De Slimste Mens. Samen met de vader van de zanger viel ze van de tribune naar beneden en kwam verkeerd terecht.

"Ze kon zich niet goed bewegen en had veel pijn. Haar linker heup was 'aan gort', ze had gekneusde ribben en een pijnlijke onderrug", laat de Gronings-Friese zanger op Facebook weten.

De opname voor het programma was op 7 juni in Hilversum. Volgens Talma (55) werden zijn ouders naar de hoogste bank op de tribune gestuurd. Zijn vader (79) hielp zijn moeder (80), omdat zij slecht ter been is en het donker was. Boven aangekomen zocht Talma senior steun bij een gordijn omdat hij dacht dat daar een wand achter zat. Dat bleek niet het geval. Hij viel en nam zijn vrouw mee in de val.

Nieuwe heupprothese

Talma's vader kwam goed terecht, maar zijn moeder niet. Zij moest met de ambulance naar een ziekenhuis. Daar heeft ze een nieuwe heupprothese gekregen en een plaat met schroeven. Na een tijd in een revalidatiecentrum is ze sinds gisteren, negen weken na haar val, weer thuis.

De zanger schrijft dat de medewerkers van het programma "zeer behulpzaam" waren na het ongeluk en direct de hulpdiensten inschakelden. KRO-NCRV, de omroep die De slimste mens uitzendt, stelt bij RTV Noord geschrokken te zijn van het voorval en contact te hebben met de familie. "Wij wensen hen veel sterkte met het herstel", aldus de omroep.

Tribune aangepast

De tribune voldeed volgens de KRO-NCRV aan alle veiligheidsvoorschriften. Desondanks is de tribune na het incident aangepast. "Om herhaling uit te sluiten hebben we een rugleuning en extra zijschotten toegevoegd aan de tribune." Ook blijven de lichten aan zolang de opname niet loopt.

De opname met Talma is ondanks het incident doorgegaan. De uitzending is vanavond om 20.35 uur op NPO1.