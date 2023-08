Ecowas wil troepenmacht op standby, houdt optie tot ingrijpen in Niger open

Het overgrote deel van de West-Afrikaanse landen verenigd in Ecowas is nog altijd bereid tot militair ingrijpen in Niger, als er tenminste geen diplomatieke oplossing voor de situatie wordt gevonden. Zij willen bijdragen aan een troepenmacht die op standby kan staan. Dat werd duidelijk tijdens de eerste dag van een speciale top van de Ecowas in Ghana.

Het samenwerkingsverband bestaat uit vijftien landen. Alleen de drie landen met een militair bestuur (Mali, Burkina Faso en Guinea) en Kaapverdië willen geen militairen leveren, zei Ecowas-commissaris Abdel-Fatau Musah.

"Als het erop aankomt, zullen we Niger ingaan met onze eigen soldaten, uitrusting en middelen om ervoor te zorgen dat de grondwettelijke orde wordt hersteld", stelde Musah. Hij zei dat daarvoor alle mogelijke middelen aangewend zullen worden.

De commissaris beschuldigde de coupplegers ervan een "kat-en-muis-spel" met Ecowas te spelen, door structureel ontmoetingen te weigeren. De junta beweert op zijn beurt dat Ecowas naar de pijpen danst van Frankrijk, de voormalige koloniale overheerser in Niger. Musah zei vandaag dat er niets waar is van die beschuldigingen.

Vorige week had het samenwerkingsverband de junta al een deadline opgelegd. Ecowas dreigde met militair ingrijpen als de gegijzelde president Bazoum niet terug aan de macht zou komen. Bazoum bleef vastzitten, maar sindsdien zijn er geen troepen het land binnengetrokken. Het dreigement is dus nog altijd niet van tafel, werd vandaag duidelijk op de top.

Bazoum beschuldigd van hoogverraad

In Niger vond eind vorige maand een staatsgreep plaats waarbij de democratisch gekozen president Bazoum werd vastgezet en een groep militairen de macht overnam. De Verenigde Naties en westerse landen hebben hen sindsdien meermaals tevergeefs gesommeerd Bazoum de macht terug te geven. De junta wil de afgezette president vervolgen voor hoogverraad.

Westerse landen hebben hun zorgen uitgesproken over de omstandigheden waaronder Bazoum vastgehouden wordt. Zij vrezen bovendien dat Niger buurland Mali achterna zal gaan: daar nam in 2021 een groep militairen de macht over. Russische huurlingen van het Wagner-leger werden daarop naar het land gehaald.

Er zijn niet alleen zorgen over de Russische invloed in Niger; het Westen wil het land graag behouden als belangrijke bondgenoot in de strijd tegen terrorisme. In de Sahel-regio zijn verscheidene jihadistische groeperingen actief die banden onderhouden met IS en al-Qaida. Niger functioneert als uitvalsbasis voor troepen uit de VS, Frankrijk en Duitsland die tegen zulke groeperingen vechten.

In hoofdstad Niamey werd vandaag door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de Ecowas-top. Zij willen niet dat buitenlandse machten zich bemoeien met de politieke situatie en Bazoum terug in het zadel helpen.