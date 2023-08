Verbod op verlof bij busbedrijf Hermes door tekort aan chauffeurs

Chauffeurs van busmaatschappij Hermes mogen van 27 augustus tot 15 oktober geen (extra) vrije dagen opnemen. Dit is een direct gevolg van het personeelstekort bij de regionale vervoerder in Eindhoven en het zuidoosten van Brabant.

De ondernemingsraad van het bedrijf zegt bij Omroep Brabant dat het besluit om geen extra verlof toe te staan, is genomen zonder overleg. Daarom heeft de OR een kort geding tegen de directie aangespannen, dat maandag dient.

Hermes wil niet inhoudelijk reageren zolang de zaak onder de rechter is. Eerder deze week bleek al dat de vervoerder grote moeite heeft om de dienstregeling rond te krijgen. Bussen zijn er genoeg, passagiers ook. Maar chauffeurs niet. "Hier in de regio is een enorm personeelstekort en dan hebben wij ook nog veel chauffeurs die met pensioen gaan", aldus woordvoerder Fred Tilburgs afgelopen maandag.

Vooral in het weekend heeft het busbedrijf grote moeite om de roosters in te vullen. Afgelopen zondag stonden er dertig chauffeursdiensten 'open' en kwam door het chauffeurstekort een onbekend aantal bussen niet opdagen.

Passagiers klagen

"Soms moet ik mensen laten staan omdat de bus overvol zit. Dat vind ik heel vervelend", aldus buschauffeur Fatima (achternaam bij redactie bekend) eerder. Maar soms kan het niet anders, zei ze. "Bussen zijn soms zo vol, zeker met kinderen en kinderwagens voelt dat niet fijn."

"Passagiers klagen ook tegen mij dat we niet komen opdagen en dat de bussen zo vol zitten", vervolgt Fatima.

Woordvoerder Tilburgs zegt dat het bedrijf zijn uiterste best doet om het probleem te verhelpen, "We proberen zoveel mogelijk nieuwe chauffeurs te werven, maar ze komen niet uit de lucht vallen", zegt hij. Een echte verklaring heeft hij niet. "De regio Eindhoven groeit enorm. Grote bedrijven hier trekken veel personeel aan en dan blijft er voor ons minder over", vermoedt hij.

Zomerdienstregeling

Hermes besloot al eerder dat ook in september en oktober volgens de zomerdienstregeling wordt gereden, met minder ritten dus. Al worden op plekken waar veel reizigers worden verwacht (zoals scholen) juist extra bussen ingezet.

Maar nu komt daar dus het verbod op extra verlof bij tot aan het begin van de herfstvakantie. Aanvragen voor vakantiedagen die eerder waren goedgekeurd, blijven wel staan. Toch stapt de OR dus naar de rechter, om wat zij ziet als een eenzijdig besluit van de directie aan te vechten.

Ook andere streekvervoerders kampen met personeelstekort. Syntus in de provincie Utrecht snoeide in de dienstregeling. Arriva hield onlangs open dagen, waar geïnteresseerden zelf konden ervaren wat het is om chauffeur te zijn.