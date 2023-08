Beginnend trainer Robben loopt stage bij FC Groningen: 'Een ontdekkingsfase'

Arjen Robben is terug bij FC Groningen. De oud-speler uit Bedum oriënteert zich momenteel op het trainersvak en loopt stage binnen de opleiding van de club.

De 39-jarige Robben heeft in samenspraak met voetbalbond KNVB een traject uitgestippeld om zijn trainersdiploma's te behalen. Een onderdeel daarvan is de stageperiode bij Groningen.

De voormalig aanvaller van PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München meldt zich twee dagen in de week op de club, waar hij zich zal bewegen tussen diverse teams. "Ik noem het voor mezelf nog een soort van ontdekkingsfase," licht Robben zijn terugkeer toe.

"Ik wil me nog niet vastpinnen. Ik wil vooral ontdekken en kijken of ik dit over een jaar nog steeds heel leuk vind en of het bij me past", zegt hij op de clubsite. Robben, goed voor 96 interlands, begon en eindigde zijn carrière als speler bij FC Groningen.