Duizenden evacuaties op Tenerife, natuurbrand breidt zich uit

De brand heeft inmiddels 2600 hectare land verwoest en de omtrek is uitbreid naar 31 kilometer. Het vuur ontstond in een nationaal park op het noordoosten van het eiland, bij de vulkaan de Teide. Brandweerlieden hebben moeite om de brand op het grootste eiland van de Canarische Eilanden onder controle te krijgen. Dat komt onder meer doordat het gebied moeilijk begaanbaar is door ravijnen.

Na een dag blussen zeggen de autoriteiten op Tenerife de controle kwijt te zijn over een grote natuurbrand die is uitgebroken op het eiland. In nog geen 24 uur tijd is 1800 hectare getroffen en het vuur blijft zich, inmiddels langzamer, verder uitbreiden. - NOS

De president van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo, zegt dat afgelopen nacht zwaar was. In het donker werd geprobeerd om het langzaam oprukkende vuur weg te houden uit bewoonde gebieden. Volgens Clavijo is de natuurbrand de meest complexe brand in de afgelopen 40 jaar die de eilanden heeft getroffen.

Het hoofd van de hulpdiensten van Tenerife, Pedro Martines, meldt dat de brand is uitgebreid naar het noorden en in de richting van een vallei waar verschillende campings zijn. Mensen in El Rosario en La Orotava moesten hun huis verlaten.

De autoriteiten hebben 17 vliegtuigen en 350 brandweerlieden en militairen ingezet. Vanaf het vasteland van Spanje zijn extra blusvliegtuigen naar het gebied gestuurd. Alle toegangswegen naar de bergen van het eiland, inclusief de onder toeristen populaire Teide, zijn afgezet. De twee vliegvelden van het eiland zijn wel open.

Nederlanders op het eiland

Naar Tenerife gaan veel Nederlanders op vakantie, zoals Frederike, die niet bij haar hele naam genoemd wil worden. Zij verblijft momenteel in de toeristenplaats Costa Adeje, gelegen op het zuidwesten van het eiland. "Hier is niets te merken van de brand. Helderblauwe lucht en geen brandgeur", laat ze via Instagram weten.

Hoewel ze niks merkt van de brand, is het toch het gesprek van de dag. "Van vrienden en familie krijgen we allemaal informatie toegestuurd waaruit blijkt dat de branden best wel ernstig zijn. Van het hotel waar we zitten, of vanuit de Nederlandse reisorganisatie waarmee we geboekt hebben, hebben we niets gehoord. Wij hebben hierdoor het idee dat het allemaal wel meevalt."

Inzamelingsacties

De Belgische Nele Messiaen woont al 40 jaar op Tenerife en heeft een vakantiecomplex in Costa del Silencio op het zuiden van het eiland. Ook zij ziet nog geen vlammen en ruikt geen vuur, vertelt ze aan de telefoon. Wel staat ze in nauw contact met de autoriteiten. Zo blijft ze op de hoogte van de situatie en kan ze zo nodig passende maatregelen nemen om haar gasten veilig te houden.

De autoriteiten hebben haar laten weten dat mensen niet in paniek hoeven te raken en dat er alles aan gedaan wordt om de brand zo snel mogelijk onder controle krijgen.

"Ik hoorde dat mensen op het eiland moeten stoppen met naar het noorden rijden om hulp aan te bieden." Sommigen kwamen volgens Messiaen met bijvoorbeeld spullen om honden in het gebied te vangen en te evacueren. Maar door de drukte werd het voor brandweerlieden moeilijk om het gebied te bereiken.

"Nu worden inzamelingsacties, waarbij onder meer hondentuigjes worden ingezameld, centraal geregeld vanuit het zuiden. Dat iedereen wil helpen is typisch voor Tenerife, mensen zijn hier heel solidair."