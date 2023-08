Arsenal rekent dit seizoen niet meer op Timber: 'Grote klap voor hem en voor ons'

Trainer Mikel Arteta rekent dit seizoen niet meer op Jurriën Timber, zo vertelde de manager van Arsenal op de persconferentie voor het duel met Crystal Palace. "Het is een grote klap, zowel voor hem als voor het team."

De Spanjaard noemt de van Ajax overgekomen verdediger een 'speciaal persoon'. "Ik denk dat hij nu begint te beseffen hoe ernstig de blessure is, maar hij zit op een goede plek. We zijn allemaal bereid om hem te helpen, maar het wordt een lang traject."

Timber viel zaterdag bij zijn debuut in de Premier League na vijftig minuten uit in de gewonnen wedstrijd tegen Nottingham Forest. Strompelend verliet hij het veld na een tik op zijn rechterknie. Uit onderzoek bleek hij de voorste kruisband te hebben beschadigd.

Blessure nummer zoveel in nog prille seizoen

Daarmee is de Oranje-international niet de enige speler die al vroeg in het Premier League-seizoen geblesseerd raakt. Ook Kevin De Bruyne (Manchester City) en Tyrone Mings (Aston Villa) staan aan de kant met blessures. Arteta kreeg de vraag of het een gevolg is van de uitpuilende voetbalkalender.