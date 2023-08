WK voorbij voor Badloe, olympische ambities lopen door kapotte foil averij op

Kiran Badloe heeft door materiaalpech een punt achter zijn WK in Scheveningen moeten zetten. De olympische aspiraties van de Nederlandse foiler op het voor hem nieuwe zeilonderdeel hebben hierdoor flinke averij opgelopen.

"Mijn foil heeft het begeven", zegt Badloe, doelend op de onderwatervleugel die zijn plank uit het water moet duwen om hoge snelheden te kunnen halen. "Twee schroeven zijn gebroken, waardoor de foil los is komen te zitten. Alles staat verkeerd, zit niet meer vast, is kapot. Het is niet meer te doen."

Puzzelstukjes

De 28-jarige Badloe is als windsurfer de regerend olympisch kampioen, maar de R:SX-plank waarmee hij in Tokio goud won, wordt bij de Spelen in Parijs opgevolgd door de nieuwe iQFoil. De regels staan toe dat een foiler een kapotte plank vervangt, maar tijdnood dwong Badloe de strijd te staken.

"Het zit niet altijd mee. Dat is zo langzamerhand wel de slogan van deze campagne aan het worden", probeert Badloe de stemming erin te houden. "Maar de uitdaging is er nog steeds en ik voel dat langzamerhand de puzzelstukjes op zijn plek beginnen te vallen. Alleen heb ik niet veel tijd meer om die puzzel af te maken."