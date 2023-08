Grootste Nederlandse bouwbedrijf waarschuwt voor stagnatie huizenbouw

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is in het tweede kwartaal van 2022 teruggelopen naar iets meer dan 15.000, een daling van 5 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte dat vandaag bekend. Bouwbedrijf BAM, het grootste van Nederland, roept het kabinet op in actie te komen om de woningbouw vlot te trekken.

BAM-topman Ruud Joosten ziet dat in korte tijd de woningmarkt snel is veranderd: "De rente is omhooggegaan, er is hoge inflatie en de consument is onzeker over het kopen van een huis. Je ziet het aantal verkochte huizen echt dalen. Dat is jammer, want er is enorm veel vraag naar huizen."

Volgens Joosten zijn er verschillende verklaringen voor het teruglopen van de woningbouw. "De beperkingen door stikstofuitstoot helpen zeker niet, maar het belangrijkste is de stijging van de rente. Daarnaast zijn de bouwkosten hard gestegen."

Locaties aanwijzen

BAM wil dat het kabinet meer doet om de woningbouw op peil te houden. "In Nederland zijn we traag met het verlenen van vergunningen, waardoor het heel lang duurt voordat we kunnen gaan bouwen", zegt Joosten. "Dit jaar worden er minder huizen gebouwd dan het jaar ervoor, terwijl we die huizen absoluut nodig hebben."

"Mijn oproep aan de overheid is dan ook om gezamenlijk te zoeken naar locaties voor de bouw van huizen. Het is moeilijk te verkroppen dat we niet in staat zijn om voldoende huizen te bouwen voor mensen die nieuw het land binnenkomen en voor jonge mensen die een eigen woning zoeken."

Genoegen met minder winst

Voor de zomer maakte woonminister Hugo de Jonge bekend dat er geld werd vrijgemaakt om stilgevallen bouwprojecten vlot te trekken, de zogenoemde start-bouwimpuls via de gemeentes. Daarnaast is er geld beschikbaar voor de bouw van huizen voor flexwoningen voor onder andere statushouders.

Daarnaast riep de minister bouwbedrijven op om de woningbouwprojecten vooral wel door te zetten, ook al zou dat ten kosten gaan van de winst. Volgens De Jonge moeten bedrijven zich "schikken naar de nieuwe werkelijkheid".

60 miljoen winst

Maar BAM-directeur Joosten voelt zich niet aangesproken: "Als je kijkt naar de rendementen die de bouwbedrijven nu maken, dan is dat absoluut geen vetpot. Wij doen dat met vrij lage marges, in ons geval 4 procent. Minder marge is absoluut geen optie. Dat is de kans groot dat investeerders naar het buitenland gaan."

Ondanks de stagnatie van de woningbouw heeft bouwbedrijf BAM zelf nog een nettoresultaat van ongeveer 60 miljoen euro behaald. Dat gaat over hun activiteiten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het bouwbedrijf heeft nog altijd grote infrastructurele projecten en veel renovatieklussen.