Dood Mexicaanse jongeren in Jalisco lijkt werk van georganiseerde misdaad

Een van de jongeren krijgt, buiten beeld, instructies om het hoofd van zijn vriend met een steen in te slaan, en hem vervolgens te onthoofden . Vooraan in beeld liggen de lichamen van twee slachtoffers met hun hoofd naar beneden. De kleding komt overeen met die op de foto van een paar dagen eerder.

De vijf mannen van tussen de 19 en 22 jaar verdwenen vorige week vrijdag toen ze onderweg waren naar een festival bij Lagos de Moreno. Afgelopen maandag doken foto's van hen op, hun handen vastgebonden en tape over hun mond. Twee dagen later verscheen een filmpje van anderhalve minuut met schokkende beelden. Het lijkt erop dat de slachtoffers met elkaar hebben moeten vechten tot de dood.

De vermissing en dood van vijf jongeren in de Mexicaanse deelstaat Jalisco lijken het werk van drugskartels. "Dit soort gruwelijkheden filmen en delen op sociale media is de modus operandi van het Sinaloa kartel", licht journalist Jan Albert Hootsen toe in het NOS Radio 1 Journaal.

Familie van twee van de jongeren heeft volgens het Mexicaanse Openbaar Ministerie hun identiteit bevestigd. De politie heeft de waarschijnlijke locatie van de opname gevonden, evenals een uitgebrande auto met daarin een ander stoffelijk overschot van een van de vijf vermisten.

Kartelgeweld

Het is niet zeker of de vijf jonge mannen passanten waren of zelf ook betrokken waren bij de georganiseerde misdaad. Volgens Hootsen neigt de Mexicaanse overheid er doorgaans naar om snel te zeggen dat vermiste of vermoorde personen betrokken zijn bij de georganiseerde misdaad. Maar dat is lang niet altijd het geval.

Het overkomt soms mensen die helemaal niks te maken met de kartels. Bendeleden van de kartels Sinaloa en Nueva Generación zien hen soms aan voor leden van de andere bende. "Dan zijn die mensen op de verkeerde plek op het verkeerde moment en ineens onderdeel van narco-terreur die staten als Jalisco in hun greep houdt." Waarom juist deze jongeren nu het slachtoffer waren, moet onderzoek uitwijzen.

Jaarlijks verdwijnen duizenden mensen in Mexico, legt Hootsen uit. In Lagos de Moreno, een stad met 172.000 inwoners, verdwenen de afgelopen jaren 500 mensen. Alleen al dit jaar zijn er 36 moorden gepleegd. "Het lijkt erop dat de Mexicaanse overheid de greep op het territorium kwijt is."