Man vast voor beroven en aanrijden 76-jarige Haagse

De politie heeft een man uit Poortugaal aangehouden voor het beroven en aanrijden van een 76-jarige vrouw in Den Haag. Daarbij raakte de vrouw zwaargewond.

Gistermiddag zou de 41-jarige verdachte de tas van de vrouw hebben gestolen op de Treublaan in het westen van de stad. Hij vluchtte na de beroving weg in een gestolen auto, meldt de politie. Daarbij reed hij de vrouw aan. Zij is met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Agenten troffen de verdachte een aantal uur later aan in de Spionkopstraat, een paar kilometer verderop. Daarop arresteerden ze hem. De gestolen auto waarin hij reed, werd in dezelfde buurt gevonden. De man zit vast en wordt verhoord.