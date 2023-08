Levende bruinvis aangespoeld op Texel

Op Texel is gistermiddag een levende bruinvis aangespoeld. Wandelaars vonden het dier op strandvlakte de Hors.

De walvisachtige is naar centrum Ecomare gebracht en daarna met de dolfijnenambulance van SOS Dolfijn naar de opvang op het vasteland in Anna Paulowna vervoerd. De bruinvis heeft de naam Jack gekregen, vernoemd naar een van de vinders.

Waardoor de bruinvis aanspoelde, is nog niet bekend. Het dier bleek gewond aan een flank en oververhit door het warme, zonnige weer. Het mannetje is ongeveer een meter lang.

Hulp bij zwemmen

Vaak kunnen bruinvissen nadat ze zijn aangespoeld niet meer zelfstandig zwemmen, schrijft NH Nieuws. Vrijwilligers helpen het dier daarom in een speciaal bassin met zwemmen. Dat moet dag en nacht, om te voorkomen dat de bruinvis verdrinkt.

Een bruinvis is een kleine tandwalvis. In Nederland komen de dieren voor in de Noordzee, Waddenzee en in de Oosterschelde. Het komt niet vaak voor dat ze levend aanspoelen. Wel spoelden in augustus 2021 in korte tijd tientallen dode bruinvissen aan op de stranden van de Waddeneilanden.