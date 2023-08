Vernielingen en brandstichting in Pakistan na geruchten heiligschennis koran

Duizenden moslims hebben gisteren in de Oost-Pakistaanse stad Jaranwala kerken en huizen in een christelijke wijk aangevallen na geruchten over heiligschennis van een koran.

Terwijl christenen in de stad zichzelf in veiligheid brachten, stak een woedende menigte hun huizen en bezittingen in brand. Een kerk werd door de brand verwoest, evenals tientallen huizen. Vier andere kerken raakten beschadigd door de vlammen. De autoriteiten zetten het leger in om de rust te doen terugkeren. Er vielen geen gewonden.

Demissionair premier Kakar heeft op X laten weten "ontdaan" te zijn door de beelden uit Jaranwala. De politie heeft inmiddels meer dan honderd mensen gearresteerd en een onderzoek ingesteld naar het geweld.

Tegelijk is er een zaak aangespannen tegen twee christelijke inwoners van de stad vanwege heiligschennis, melden lokale media. De twee zouden zijn gezien terwijl ze pagina's uit een koran scheurden en op straat gooiden. Ook zouden ze beledigingen op andere bladzijdes hebben geschreven.

Christelijke minderheid

Inmiddels zijn de meeste inwoners teruggekeerd naar hun huizen. Volgens de Pakistaanse krant Dawn is een speciale politie-eenheid in het leven geroepen om de minderheden te beschermen in hun gebedshuizen en gemeenschappen. Ook geldt de komende zeven dagen een samenscholingsverbod in Jaranwala.

Christenen zijn een minderheid in Pakistan. De gemeenschap vormt iets meer dan 1 procent van de bevolking, waar ruim 96 procent van de bevolking moslim is. In andere steden in Pakistan gingen activisten en christenen na de vernielingen de straat op om aandacht te vragen voor het geweld tegen christenen.

Activisten en leden van de christelijke gemeenschap in de stad Karachi gingen de straat op: