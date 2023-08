Ministers over CPB-raming: we moeten toename van armoede voorkomen

De ministers Van Gennip van Sociale Zaken en Schouten voor Armoedebeleid vinden dat het demissionaire kabinet aan de slag moet om te voorkomen dat de armoede in Nederland volgend jaar toeneemt. Het Centraal Planbureau zei vanochtend dat zonder nieuw beleid het aantal mensen in armoede met bijna een procentpunt stijgt, richting de 1 miljoen.

Van Gennip noemt die constatering pijnlijk: "Dat is niet iets wat je in een fatsoenlijk land als Nederland wilt. Daar moeten we goed naar kijken en daar moeten we wat aan doen. We moeten er echt voor zorgen dat mensen kunnen rondkomen."

Haar collega Schouten valt Van Gennip bij. "Achter cijfers zitten altijd mensen. Ik zie het als een opdracht om ervoor te zorgen dat we die armoede niet zo laten toenemen en dat we als kabinet echt maatregelen moeten gaan nemen."

Geen lastenverzwaring uitsluiten

Het demissionaire kabinet heeft morgen zijn eerste vergadering na de vakantie en de komende weken buigt het zich over de begroting die op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Van Gennip en Schouten willen nog niet te veel vooruitlopen op hoe de plannen er volgens hen uit moeten zien. Ze reageren beiden wel kritisch op uitlatingen van hun collega-minister Adriaansens van Economische Zaken.

Die zei gisteren in een reactie op cijfers van het CBS over een recessie dat "we moeten oppassen met lastenverzwaringen". Van Gennip vindt die uitspraak te vroeg. "We moeten goed kijken hoe we de mensen die door het ijs dreigen te zakken perspectief geven. Daar gaan we met elkaar voor en dat moet op een of andere manier betaald worden. Alle opties liggen op tafel." Van Gennip erkent dat de demissionaire status van het kabinet de discussie niet makkelijker maakt: "Maar we hebben wel een verantwoordelijkheid voor Nederland."

Ook Schouten wil nu niet uitsluiten dat er een lastenverzwaring komt: "Het is duidelijk dat we de mensen moeten ondersteunen die echt in de problemen zitten of erin dreigen te komen. Hoe we dat gaan betalen, bespreken we de komende dagen in het kabinet. Want als je iets gaat uitgeven, moet je het ook ergens van betalen."