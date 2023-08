OM vervolgt twee bedrijven voor productie en verkoop Stint

Het Openbaar Ministerie gaat twee bedrijven vervolgen die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de Stint. Ook vervolgt het twee leidinggevenden van die bedrijven voor het plegen van meerdere strafbare feiten.

Het OM heeft deze beslissing genomen na uitgebreid onderzoek naar het dodelijke ongeluk in Oss in september 2018. Bij een botsing tussen een elektrische bolderkar en een trein kwamen toen vier kinderen van een kinderdagverblijf om het leven.

Volgens het OM wisten de verdachten dat de Stint een schadelijk product was en hebben zij hierover gezwegen.

De verdachten worden ook vervolgd voor valsheid in geschrifte. Uit het onderzoek blijkt volgens het OM dat er bij het verzoek om het voertuig aan te merken als bijzondere bromfiets werd gemeld dat de Stint het zogeheten CE-markeringstraject had doorlopen, terwijl dit niet het geval was.