Tsitsipas laat Roeblev kansloos en stoomt op naar halve finales Roland Garros

Stefanos Tsitsipas heeft op Roland Garros de halve finales bereikt. De Griek won in Parijs verrassend eenvoudig van Andrej Roeblev. Binnen drie sets was de nummer vijf van de plaatsingslijst klaar met de Rus: 7-5, 6-2, 6-3.

De overeenkomsten tussen Tsitsipas en Roeblev zijn talrijk. Beiden zijn 22 jaar, waren in het verleden de nummer één van de wereld bij de junioren, veroverden al vijf ATP-titels en kwamen in de eerste ronde terug van een 2-0 achterstand in sets.

Ook stonden ze anderhalve week geleden allebei in de finale van het toernooi van Hamburg. Tsitsipas serveerde daarin op 5-4 in de derde set voor de zege, maar Roeblev ging uiteindelijk met de titel aan de haal.

Roeblev opent sterk

Ditmaal had Roeblev aanvankelijk de beste papieren. Met harde klappen kwam hij op 5-3, maar de veelzijdigere Tsitsipas pakte met twee breaks op rij (de eerste door fouten van Roeblev, de tweede door winners van Tsitsipas) toch de set.