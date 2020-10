Djokovic boekt merkwaardige zege op Carreño; Tsitsipas laat Roeblev kansloos

Novak Djokovic heeft de laatste vier van Roland Garros bereikt. De Serviër won in een merkwaardige partij met 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 van Pablo Carreño Busta.

De toernooiwinnaar van 2016 oogde in de openingsset verre van fit. Hij bewoog slecht, sloeg constant met zijn racket op zijn bovenbenen en bovenarmen en had last van een stijve rug en zijn ingetapete nek.

Die ongemakken waren ook aan zijn spel af te lezen. Djokovic serveerde slecht en kon Carreño in de rally's amper onder druk zetten. Carreño verspeelde nog wel een break voorsprong, maar sloeg met een break op 4-4 nogmaals toe en had de set in vijftig minuten binnen: 4-6.

Aan het begin van de tweede set leek Djokovic gebroken te worden, maar wist hij de game toch te winnen en verbeterde zijn spel aanzienlijk. Carreño, de nummer 18 van de wereldranglijst, was door de opleving van slag. Hij vocht zich nog wel van 0-3 naar 3-3, maar verloor daarna weer drie games op rij. In set drie wist hij vijf breakpoints weg te werken, maar op het zesde (bij 3-3) wilde hij het te mooi doen en sloeg hij de bal uit. Die break voorsprong gaf Djokovic niet meer weg.