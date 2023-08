Hassan kiest voor drie afstanden bij WK atletiek

Sifan Hassan komt bij de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest uit op drie afstanden. De tweevoudig olympisch kampioene loopt in de Hongaarse hoofdstad de 1.500, 5.000 en 10.000 meter. Dat heeft de 30-jarige atlete donderdag bekendgemaakt.

Zaterdag begint de uitzending om 19.28 uur op NPO 3, en is ook te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Hassan start de WK zaterdagochtend met de series van de 1.500 meter. In de avonduren staat dan de strijd om goud op de 10.000 meter op het programma.

Later in de week volgen dan opnieuw de 1.500 meter (halve finales en finale) en ook nog de series en de finale van de 5.000 meter.

"Ik heb nu veel minder stress dan bij de Olympische Spelen in Tokio. Daar was het nieuw. Het is nu veel makkelijker voor me. Ik weet nu hoe zwaar het is. Ik weet hoe het moet", gaf Hassan twee dagen voor de start van het toernooi aan.

Eerdere wereldtitels in Doha

Hassan veroverde vier jaar geleden in Doha wereldtitels op de 1.500 en 10.000 meter. In Tokio verbaasde ze vervolgens de atletiekwereld met haar uitdagende programma van drie afstanden en het succes daarop.

Na de tegenvallende WK in Eugene vorig jaar (vierde op de 10.000 meter en zesde op de 5.000 meter) verlegde Hassan haar aandacht naar de marathon. Op die afstand debuteerde ze dit jaar met groot succes.

Hassan won de aansprekende marathon van Londen. Later dit jaar loopt ze ook nog de marathon van Chicago. "Ik heb veel meer omvang gedaan dit jaar. Mijn aandacht ligt ook vooral bij Chicago. Mijn trainer Tim Rowberry wilde graag dat ik in Boedapest drie afstanden zou lopen. Ik heb woensdag besloten die drie afstanden te doen."

Uitdagingen

Haar doel is voor drie titels te gaan. "Ik ga mijn best doen. Meer kan ik niet doen. Als ik drie keer vijfde word en ik heb alles gegeven, dan is het zo. Ik houd van uitdagingen, houd van atletiek. Na de marathon van Londen heb ik bij de FBK Games in Hengelo gelopen. Daarna gingen de trainingen niet zo goed. Pas de laatste weken is dat veranderd. Ik heb hulp van twee Somalische atleten gehad. Dat was belangrijk."

Olympische Spelen Parijs

Hassan wilde nog niets kwijt over haar plannen voor de Olympische Spelen in Parijs, volgend jaar. "Daar beslis ik pas volgend jaar over. Ik ga dat niet een jaar voor de Spelen bepalen."