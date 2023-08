Penningmeester verdacht van stelen 84.000 euro van ziekenhuisstichting

De penningmeester van een stichting verwant aan het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom wordt verdacht van het verduisteren van ruim 84.000 euro. De Stichting Vrienden van het Bravis Ziekenhuis doet aangifte tegen de man.

Het geld verdween uit de kas tussen juni 2021 en juni 2023 maar kwam pas aan het licht toen Rabobank zag dat er opvallend veel contant geld werd opgenomen vanaf de rekening van de stichting. "Wij zagen toen dat er met het bankpasje dat in het bezit was van de penningmeester regelmatig werd gepind sinds juni 2021", zegt de voorzitter tegen Omroep Brabant.

De penningmeester zou daarna hebben bekend dat hij het geld voor privédoeleinden zou hebben gebruikt. De man is direct uit zijn functie gezet. De stichting is daarnaast een civiele procedure gestart om het geld terug te krijgen.

'Hevig ontdaan'

De stichting zamelt geld in voor projecten om het voor patiënten in het ziekenhuis aangenamer te maken. Voorbeelden zijn interactief speelgoed voor kinderen in de wachtkamer of knuffelberen voor patiënten.

"Als stichting zijn we hevig ontdaan", staat in een verklaring. "Het gaat om veel geld. We betreuren dit zeer. Het geld was immers bestemd voor de patiënten in het Bravis Ziekenhuis."

Ook het ziekenhuis schrijft in een verklaring erg geschrokken te zijn van de mogelijke verduistering, maar blijft achter de stichting staan. "Deze actie van één persoon doet daar niets aan af."