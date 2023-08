Jumbo-Visma neemt Brits rondetalent Tulett over van Ineos: 'Dit is het topteam'

Jumbo-Visma heeft wielrenner Ben Tulett gestrikt. De 21-jarige Britse renner komt over van Ineos, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen. Tulett, die voor twee jaar tekent, staat te boek als een rondetalent.

In het voorjaar won hij namens Ineos de proloog en het eindklassement van de Ronde van Noorwegen. "Wij geloven in zijn talent als klimmer", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "We gaan Ben de komende jaren helpen om de top te bereiken."

"Het maakt me trots om vanaf volgend seizoen het shirt van Jumbo-Visma te dragen", zegt Tulett, die zich dus verder wil ontwikkelen als renner van rittenkoersen. "Dit is in mijn ogen het topteam in onze sport."