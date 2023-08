Noodweer leidt tot flinke overlast in Frankfurt

Noodweer in Duitsland heeft afgelopen nacht voor flink wat overlast gezorgd in Frankfurt en omstreken. Over de deelstaat Hessen trokken zware onweersbuien, waardoor straten overstroomden en het vliegveld in Frankfurt tientallen vluchten moest annuleren.

Op beelden op sociale media is te zien hoe het water niet alleen de straten deed vollopen, ook het trein- en metrostation Südbahnhof stond blank. De brandweer werd afgelopen nacht meer dan 500 keer opgeroepen, meldt de Duitse omroep Hessenschau. In zo'n 350 gevallen ging het om wateroverlast in gebouwen en volgelopen kelders.

Onweer zet door

De luchthaven in Frankfurt moest door een ondergelopen start- en landingsbaan tientallen vluchten annuleren, wat gevolgen had voor honderden reizigers. Het weer van vannacht heeft volgens de luchthaven ook nog effect op het vluchtschema van vandaag.

Het Duitse weerinstituut had gisteravond al een waarschuwing afgegeven voor de deelstaat Hessen en andere delen van Duitsland. Ook vandaag blijft het weer in het land nog onrustig. Zware onweersbuien en windstoten tot 90 kilometer per uur trekken vanuit het oosten naar het noordwesten van het land, daar zullen de onweersbuien naar verwachting morgenavond aankomen in een afgezwakte vorm.