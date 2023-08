Theo Meijer (76), voorzitter enquêtecommissie Bijlmerramp, overleden

In zijn woonplaats Uden is voormalig CDA-Tweede Kamerlid Theo Meijer op 76-jarige leeftijd overleden. Meijer werd vooral bekend als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de Bijlmerramp. In 1992 stortte een Israëlisch vrachtvliegtuig neer in de Bijlmermeer in Amsterdam en daarbij kwamen zeker 43 mensen om het leven.

In de nasleep van de ramp waren er veel vragen en onduidelijkheden en dat leidde uiteindelijk, in 1998 en 1999, tot een enquête. Het tot dan toe relatief onbekende Kamerlid Meijer werd voorzitter van de commissie die het onderzoek deed. Voor de enquête was veel aandacht in de media (de verhoren werden rechtstreeks uitgezonden op tv) en in korte tijd werd Meijer een bekende Nederlander. Zijn stijl van ondervragen werd getypeerd als rustig, maar vasthoudend.

Kritische conclusies

De commissie concludeerde in 1999 onder meer dat de berging van de neergestorte Boeing onzorgvuldig was verlopen. En hoewel een directe relatie tussen de ramp en gezondheidsklachten niet kon worden aangetoond, had de overheid volgens de commissie serieuzer met die klachten moeten omgaan. Verder was de enquêtecommissie-Meijer zeer kritisch over de manier waarop het kabinet de Kamer over de nasleep van de ramp had geïnformeerd.

In zijn tijd als Kamerlid (1996-2003) was Meijer ook onder meer landbouwwoordvoerder. Nadat hij de Kamer had verlaten, werd hij voorzitter van de Productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn. Bij zijn afscheid als Kamerlid zei hij in een interview: "Ik concentreerde me op het politieke handwerk om wat voor de samenleving te kunnen betekenen en probeerde meerderheden voor mijn standpunten te krijgen. Geen heldendaden, maar dat was ook niet het doel."